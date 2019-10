Un embrollo burocrático impide a los isleños enviar fármacos a Venezuela

Las empresas de envíos ven en la vía marítima una posible solución

Un Real Decreto que entró en vigor en 2015 está causando desde hace un mes problemas a algunos canarios a la hora de enviar fármacos a sus familiares en Venezuela. Hasta ahora, la mayoría de los residentes canarios ha podido enviar sus paquetes con medicamentos para el país sin mayor problema, pero desde el 24 de septiembre, aquellos que se enviaron a través de la empresa canaria de transportes Envíos Venezuela se han parado estrepitosamente en las oficinas aduaneras españolas. ¿La razón? Falta un documento que autorice la exportación fuera de la Unión Europea.

La gestión de dicho permiso debe correr a cargo de la propia empresa que realiza el envío según queda constatado en las Instrucciones para las exportaciones de medicamentos en concepto de donaciones humanitarias publicada en 2015 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). No puede ser, en ningún caso, un particular quien realice esta gestión, como sentencia este mismo documento. Un problema que también repercute en la posibilidad de reacción de los usuarios.

La norma de la discordia

Estas instrucciones, además, son las que establece el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que deja claro que todos los envíos internacionales de fármacos -en concreto aquellos que se exporten en concepto de donaciones humanitarias- tan solo pueden realizarse bajo la autorización de la Aemps. Una autorización que, además, solo puede tramitar laboratorios farmacéuticos, entidades de distribución, hospitales u organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones de ayuda humanitaria que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que les sea de aplicación.

La empresa de envíos fue conocedora de esta normativa a finales de septiembre y, desde entonces, ha recibido todo tipo de paquetes devueltos desde aduanas. "Ahora estamos llamando a los usuarios para buscar una opción alternativa de envío", explica uno de los trabajadores de Envíos Venezuela. La opción con más posibilidades de salir adelante es la de realizar el envío por vía marítima. El problema es que la demora en el traslado de paquetes ascendería a dos meses, algo inasumible para muchos usuarios. Según la empresa, que opera desde Tenerife, los clientes cuyos paquetes han sido devueltos podrían oscilar entre 30 y 60.

Es el caso de María Isabel González. La mujer, residente en Tenerife, lleva tres años enviando con total normalidad Procin a su hermano Jesús, un fármaco que le permite tratar su cáncer próstata. Con la precisión de un reloj, la mujer conseguía el medicamento en Canarias -una inyección cuyo coste se eleva hasta casi los 400 euros- y se la hacía llegar cada seis meses a su hermano. Sin embargo, el último paquete que ha intentado enviar ha sido bloqueado de las aduanas españolas. "Me han devuelto todo menos el fármaco", lamenta la afectada que había contratado el transporte del paquete a través de Envíos Venezuela.

La perseverancia de María Isabel

Gracias a la perseverancia de su hermana, Jesús González ha podido tratarse en casa a pesar de que, desde hace años y debido al conflicto en el que se encuentra inmerso su país, es imposible de encontrar. "Allí no se puede conseguir ni una aspirina", sentencia María Isabel.

El pasado 20 de septiembre María Isabel quiso volver a realizar este necesario ritual para cuidar salud de su hermano enviándole en una misma caja paracetamol, productos sanitarios y la inyección de Procrin (que inhibe la secreción de gonadotropinas). Sin embargo, la caja, que apenas pesaba 800 gramos, por primera vez no llegó a su destino. "Pasaban los días y mi hermano me decía que no llegaba", recuerda María que, finalmente, decidió acudir ella misma a las oficinas aduaneras del aeropuerto de Tenerife Norte para conocer el estado de su paquete.

Allí, según explicó, la atención fue "pésima". "Tan solo me comentaron estaba prohibido mandar medicamentos", afirmó y remarcó que no le "informaron debidamente" ni de los pasos que debía dar a continuación, ni de a dónde había ido a parar la pequeña cajita.

A María incluso le llegaron a asegurar que el envío de medicamentos al exterior era "un delito", algo que no solo no comprendió sino que le causó un profundo malestar. Para esta usuaria, además, este cambio repentino no ha tenido sentido, ya que aún la página web de la empresa que realiza los envíos hasta Venezuela sigue presentando entre sus servicios el envío de medicamentos.

Ahora Jesús tendrá que esperar al menos dos meses más -lo que tardaría en llegar un paquete por vía marítima si saliera hoy mismo- para poder medicarse y evitar el avance de su enfermedad.

Desazón entre los canarios

El anuncio ha causado un verdadero desazón entre los canarios que hacen uso de este servicio periódicamente, ya que hasta ahora habían podido hacer llegar numerosos paquetes con ayuda humanitaria a sus familiares sin mayor problema. No obstante, aunque a muchos no se esperaban esta restricción, desde las aduanas se lleva aplicando desde el momento de la entrada en vigor del Real Decreto.

De hecho, fuentes de una compañía de paquetería española aseguraron que esta normativa se ha venido aplicando desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, como los controles que se realizan son aleatorios, puede haber algunos envíos se hayan pasado de alto hasta ahora. "No es que vayamos a por ellos", constató dicha fuente, que remarcó que, si encuentran un producto de este tipo en un paquete sin autorización "no lo dejamos salir".

las claves