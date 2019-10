Científicos canarios y rusos debaten sobre las energías limpias

La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acogen esta semana la primera edición de Campus Rusia Canarias, un foro científico que reúne a investigadores de centros del país del Este y de las dos instituciones académicas públicas del Archipiélago para abordar las novedades en la búsqueda de nuevas fuentes de energía más limpias y sostenibles.

La inauguración en la ULL ha tenido como escenario la Facultad de Farmacia y ha contado con la presencia de la rectora, Rosa Aguilar; la decana de la facultad anfitriona, Susana Abdalá Kuri; el vicerrector de Investigación y Transferencia, Ernesto Pereda; y el coordinador académico del encuentro, el catedrático de Química Inorgánica de la ULL Pedro Núñez.

La rectora señala que celebrar un encuentro así mejora la internacionalización de la ULL pues permite compartir experiencias con investigadores foráneos. "La ciencia se hace así: compartiendo lo que sabemos y creando redes internacionales", sentencia. Sobre la materia que centra este Campus Rusia, recuerda Aguilar que la excesiva dependencia energética que Canarias tiene del exterior hace indispensable ahondar en la investigación de energías renovables. Resalta la importante labor del Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología de la ULL y del grupo de Fotocatálisis y Espectroscopia para aplicaciones medioambientales de la ULPGC.

Pedro Núñez apunta que, si bien Rusia y España se encuentran en extremos opuestos del mapa europeo, tienen puntos comunes. Uno de ellos es la figura del portuense Agustín de Betancourt, nacido hace 261 años y fallecido en San Petersburgo, ingeniero de referencia del zar Alejandro I.

El catedrático de la ULL destaca la participación de científicos de talla internacional. El vicerrector de Investigación y Transferencia, por su parte, da la bienvenida a los investigadores de Rusia.

En este encuentro participan Nellie Khasanova (Lomonosov Moscow State University), Stanislav N. Savvin (ILL, Grenoble, Francia), Evgeny Antipov (Universidad Estatal de Moscú), Victoria Nikitina (Skolkovo Institute of Science and Technology) y Teófilo Rojo (CIC energiGUNE, País Vasco). Tras dos primeros días de sesiones en la ULL, mañana por la tarde los investigadores rusos se trasladarán hasta Las Palmas, no sin antes haber visitado el Instituto de Tecnología y Energías Renovables (ITER).