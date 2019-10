Landete: "Los migrantes están peor en el CIE que en la cárcel"

"Los migrantes que ocupan un CIE están en peores condiciones que en un centro penitenciario, y lo que es peor: están así cuando no han cometido ningún delito grave, solo una infracción administrativa". Con estas palabras se expresó ayer durante su discurso en el acto institucional de Apertura del Año Judicial el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete. El magistrado aseguró que "no es justo que sigan muriendo personas en el mar por querer buscar un mundo mejor, para sí y su familia, por buscar la felicidad", dijo para añadir luego que "algunos políticos deberían visitar las instalaciones donde se interna a los migrantes. Yo he visitado varios y se está mejor en un centro penitenciario", aseveró.

Astor Landete se hacía eco así de la situación precaria a la que se ven abocados los migrantes que son retenidos durante semanas en un CIE como el de Hoya Fría, el único centro de este tipo que está abierto en el Archipiélago y que fue escenario el pasado mes de agosto de varios altercados en su interior así como dos intentos de fuga de decenas de extranjeros retenidos, lo que sirvió para que Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife exigiese al Estado el cierre de esta instalación.

Astor Landete compartió una reflexión: la tragedia del buque Valbanera hace 100 años, que partió de las Islas hacia América con canarios "que buscaban una vida mejor" y naufragó en las costas de Cuba, dejando 488 muertos. Un ejemplo que extrapoló con quienes embarcan en "cayucos miserables".

El presidente de la Audiencia Provincial aprovechó la ocasión ?un año más? para reclamar al Gobierno de Canarias que resuelva la "asignatura pendiente con la construcción de un Campus Judicial, Ciudad de la Justicia o como quieran llamarlo en Cabo Llanos". En esta ocasión, no obstante, reveló que "la nueva Consejería de Justicia que encabeza Julio Pérez ha cogido el problema y quiere darle un impulso, en sintonía con el Ayuntamiento".

Y añadió que "frente a rumores e intereses tendenciosos, la ubicación ya está definida en el Plan General de Ordenación; cuenta con una parcela y no se van a perder los servicios previstos en el planeamiento, como la parcela educativa o las zonas verdes. "Tampoco habrá problemas de conectividad porque quienes vamos a estar en ese gran edificio ya estamos en la zona, pero repartidos en seis sedes". Y añadió: "No necesitamos seis palacios de Justicia, necesitamos uno en Cabo Llanos".

El magistrado se refirió también a la puesta en marcha de la oficina integral de asistencia a las víctimas del delito; creación de salas separadas de testigos e informatización de los órganos judiciales para el expediente electrónico. Astor Landete reivindicó el derecho que tienen los ciudadanos "a la felicidad" y lo comparó con los derechos fundamentales que el legislador sí ha previsto como la libertad, la dignidad, la igualdad, la justicia o la seguridad, por lo que instó a los poderes públicos a "remover obstáculos para garantizarla".

Expresó que "no es justo" que sigan muriendo mujeres "por el mero hecho de serlas", o la "discriminación" que sufren en ámbitos laborales o privados. No obstante, precisó que "tampoco es justo que se confunda justicia con venganza" y se pretenda lograr "penas desproporcionadas" que convertirían a la agresión sexual en un delito de mayor gravedad que el propio asesinato". "No es justo que se confunda justicia con venganza", señaló. Astor Landete se refirió también a la sentencia "ejemplar" que condena a seis años y medio de prisión al juez Salvador Alba por delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento público.