La Consejería de Sanidad anuncia unas nuevas oposiciones para cubrir 7.198 plazas

Decepción, indignación, sorpresa negativa... Sensaciones que definen el balance de los sindicatos en la Sanidad canaria respecto a la Mesa Sectorial con la Consejería. El órgano de encuentro entre la administración y los representantes de los trabajadores, siempre según estas fuentes, solo ha servido para "suspender los acuerdos anteriores respecto al cronograma de la Oferta Pública de Empleo (OPE) y establecer un nuevo calendario que no marca pruebas de oposición hasta febrero o marzo del próximo año".

Los sindicatos entienden esta medida como "un claro retroceso" y ven "defraudadas" las expectativas que había generado el nuevo equipo de la consejera Tersa Cruz Oval.

Desde la Consejería, por el contrario, anuncian que "la publicación de las 107 convocatorias de 7.198 plazas se realizará entre este año y el siguiente". La valoración institucional del primer encuentro entre el nuevo director general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud (SCS), Francisco Artiles, y los sindicatos se salda con el anuncio de la nueva OPE para 2019 "a negociar en próximas semanas y el calendario de publicación de las 107 convocatorias".

La Consejería traslada a la Mesa Sectorial de Sanidad el calendario de publicación de las nuevas convocatorias que devienen de la acumulación de las cuatro Ofertas de Empleo Público en curso, 2016, 2017, 2018 y la OEP de Estabilización del Empleo Temporal, "las cuales se gestionarán de forma conjunta".

El proceso comenzará, argumenta Sanidad, "con la negociación y publicación antes del 12 de diciembre de la Convocatoria de Facultativos Especialistas de Área (FEA), que abarca 44 procesos selectivos independientes, por especialidad médica. Esta convocatoria será constitutiva de 1.039 plazas".

Sin convocar desde 2010

Desde el año 2010, valoran desde la Consejería, "no se convocaban procesos selectivos ni de concurso de traslados de facultativos, por lo que con esta convocatoria se pretende reducir el alto índice de temporalidad de este colectivo y fidelizar a los médicos especialistas que trabajan actualmente en el Servicio Canario de la Salud (SCS)".

Respecto a Enfermería (Grupo C2 Sanitario) "se pretende convocar también antes del próximo 12 de diciembre el concurso de traslado y el proceso selectivo, que abarcará 1.609 plazas". El sindicato de Enfermería Satse, a través de su secretario general, Leopoldo Cejas, glosa su resumen de la Mesa en una única palabra: "Decepción". Y valora: "Hemos estado hasta las dos y cuarto de la tarde -desde las diez de la mañana- en un debate estéril. Porque entendíamos a priori que la mesa de principios de agosto había definido un compromiso de calendario de las pruebas de oposición y ahora resulta que no se clarifica nada. Nos dicen que no pueden cumplir con el cronograma. Y ya está. Sin más explicaciones". Además señala que "anuncian que en unos diez días tendrán las notas del examen de Enfermería que se llevó a cabo el 12 de mayo pasado. Hace ahora cinco meses. Ya era hora".

"Mantienen el efecto llamada"

La valoración de Intersindical Canaria (IC) es "muy negativa", según asegura a EL DÍA un portavoz del sindicato nacionalista. En un doble sentido: "Por un lado, porque ya no hay fecha fija para celebrar los exámenes, en contra de lo que se afirmó en la mesa el pasado 7 de agosto. Y esto supone que se deja con el culo al aire a quienes han gastado su tiempo y su dinero en estudiar para luchar por obtener su plaza. Por otro lado, apostillan desde IC, porque "en contra de lo que se había negociado no van a definir una fecha que coincida con las oposiciones en otras comunidades y se evite de esa manera el más que posible efecto llamada a las pruebas en Canarias".

Indignación en UGT

"Estoy muy enfadado por la ineptitud que he visto en la Mesa Sectorial". Lo asegura Fran Bautista, representante de UGT en Sanidad, quien valora: "Llevo muchos años en esto y siempre he procurado ayudar a solucionar y a mejorar, pero me debo a los trabajadores y no entiendo que quienes hablaban de humanizar el área actúen así. Dejan mucho que desear. Se han cargado todos los acuerdos anteriores y el director de Recursos Humanos ni se los había leído. Si esta es la línea de la Consejería, tendremos que plantarle cara. No cumplen lo firmado en cuanto a la estabilidad de los empleos públicos. Ni en la sanidad ni en el ámbito general. Demuestran una falta de respeto a los profesionales. De hecho intentan callar mi voz y he tenido que pedir respeto a la UGT y su historia. La intención era dejar la inestabilidad laboral en un 8% y eso no será posible ahora. Demuestran no tener ni idea de lo que es el servicio público. Si no han cumplido su tarea es porque son unos ineptos, repito. Aplazan la OPE programada y fijan otra en 2019 sin contar con los representantes de los trabajadores". Bautista añade: "Si esta es la humanización que planteaban, no la quiero. Solicitamos otra mesa urgente para la semana que viene y nos dicen que no tienen tiempo. Esto es, sin duda, un paso atrás".

Técnico sanitario, auxiliar de farmacia y pinche

En la Mesa se ha dado cuenta de la convocatoria de plazas de las siete categorías de técnico especialista sanitario (Grupo C1 Sanitario), auxiliar de farmacia (Grupo C2) y pinche (Otras agrupaciones profesionales), que se publicará el 15, iniciándose el plazo de presentación de instancias al día siguiente. Asimismo, se ha anunciado que antes de finalizar este mes se convocará una nueva Mesa Sectorial y se pretende publicar año a año las OPE hasta normalizar la secuencia, si bien en primer lugar se deberán abordar las ofertas acumuladas de los años anteriores hasta su finalización. Una Mesa Sectorial celebrada el pasado abril, con el equipo de gobierno regional anterior, abordó de forma monográfica la oferta pública de empleo por la que se convocan en Canarias 7.198 plazas de 60 categorías profesionales. Los dirigentes del SCS presentaron el calendario de exámenes de la OPE en curso. El 12 de mayo era la fecha para Enfermería, Fisioterapia y Matronas (celebrado). El 20 de octubre, las pruebas para pinche; el 27 de octubre, las de auxiliar de farmacia, especialista en documentación sanitaria, en sistemas y tecnologías de la información, Higiene Bucodental, Laboratorio, Dietética y Nutrición, y Radiodiagnóstico; el 17 de noviembre, médico de Familia; y el 1 de diciembre los médicos de Urgencias hospitalarias, los de Admisión y Documentación Clínica, los pediatras de Atención Primaria y los técnicos especialistas en Radioterapia y en Anatomía Patológica. La realidad es otra.