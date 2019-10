Unos 3.000 interinos del SCS ven peligrar su puesto con la nueva OPE

La Coordinadora de Interinos de Canarias calcula que "unos 3.000 trabajadores con esta condición del Servicio Canario de la Salud (SCS), sanitarios y no sanitarios, pueden perder su puesto en la sanidad pública ante la mayor Oferta Pública de Empleo de Canarias" que se debate hoy en la Mesa Sectorial con los sindicatos.

"Nosotros -explica el colectivo en un comunicado-, muchos con más de 20 y 25 años de servicio, no tenemos la culpa de que las oposiciones en Sanidad sean eternas. La última fue en 2007 y esto ha creado una bolsa de interinos que ahora pueden quedarse en la calle tras dos horas de examen".

Recuerdan que "somos el 40% del total de la plantilla en el SCS, que tiene la más alta temporalidad de todos los servicios públicos de Canarias". Y valoran: "Somos los trabajadores que estamos continuamente en contacto con los pacientes y usuarios en hospitales y centros de salud. Los que sacamos el trabajo diariamente, muchas veces en unas condiciones lamentables, sobreponiéndonos hasta la extenuación para dar un buen servicio a quienes no tienen la culpa de los recortes de plantilla que sufrimos muy a menudo".

"Queremos trasmitir a la población -prosiguen- que si el Gobierno de Canarias o la Consejería de Sanidad no buscan una salida a esta situación no tendremos más remedio que tomar todas las medidas necesarias para defender nuestros puestos de trabajo. Adelantamos las disculpas por lo que pueda pasar si no se soluciona este grave problema".

María, una afectada, cuenta a EL DÍA: "En mi caso son 18 años de interina. No diré en qué especialidad pero vale cualquiera: Anatomía, Radiología, Diálisis, Quirófanos... Y lo mismo pasa con los grandes hospitales, en Las Palmas o en Tenerife: Doctor Negrín, Insular, La Candelaria o el HUC".

"Los problemas -explica- son la falta de personal y de adaptación a un puesto que nosotros mismos a veces no conocemos del todo. Las sustituciones suponen partir de cero y un retraso en el servicio de áreas tan delicadas como Oncología". Concluye: "Es similar en Administración. Queremos una oposición justa para todos en la que cuente la experiencia pero sin límite en los doce años. De verdad y completa".

Mesa sectorial

La sede de la Consejería de Sanidad de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Pérez de Rozas, acoge, a las 10:00 horas, la Mesa Sectorial con presencia de la consejera, Teresa Cruz, y los principales sindicatos. En el orden del día destaca "la gestión de las 107 convocatorias de procesos selectivos y concursos de traslado que devienen de las OPE en curso (2016, 2017, 2018 más la OPE de estabilización de empleo temporal)". Asimismo se analizará el baremo de méritos para Facultativos Especialistas de Área (FEA) y auxiliares de enfermería.