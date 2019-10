Sophie Kors cumplirá el sueño de Rafael y Mery

Sophie Kors es la empresa de organización de bodas (además de otras celebraciones) que se encargará de que todo salga perfecto el día del enlace del tenista Rafael Nadal y Mery Perelló, según ha podido saber este diario. Con las profesionales Marta Cors y Anna Hernández al mando, y establecida en Barcelona, Sophie Kors cuenta con más de 18 años de experiencia en el montaje de eventos, así como en la representación de deportistas de élite. No es la primera vez que el número uno de la raqueta y el equipo de Barcelona trabajan conjuntamente, pues ya han colaborado en algunos eventos deportivos.

Tampoco es la primera vez que estas empresarias organizan un enlace en Mallorca, ya se encargaron de planear la "boda secreta" que el futbolista Mario Suárez preparó a la que en junio de 2017 era su novia (desde entonces su mujer), la modelo alcudienca Malena Costa. Juntos sorprendieron con una fiesta blanca a pie de playa.

La empresa catalana está acostumbrada a trabajar en grandes y lujosos espacios, como es sa Fortalesa (Pollença), donde contraerán matrimonio el sábado 19 de octubre Rafael Nadal y Mery Perelló. Es habitual que sus bodas tengan lugar en sitios tan mágicos y privilegiados como el palacio el Bell Recó, a 30 minutos de Barcelona, o el Castell de Sant Marçal, ubicado también muy cerca de la capital catalana.

Sophie Kors se ha rodeado de sus proveedores y colaboradores más habituales para diseñar la esperada boda de la pareja de Manacor. Y es que sa Fortalesa no es un lugar cualquiera:?pocos tienen capacidad y medios para materializar un enlace en este castillo. La empresa de organización integral de espectáculos mallorquina Lomusic es una de las que más participa en las bodas que tienen lugar en la finca de Pollença, aunque no estarán en la del tenista. Con Lomusic confiaron el futbolista Gareth Bale y su pareja Emma Ryhn-Jones, que se dieron el "sí quiero" el pasado mes de julio en el mismo lugar que lo harán Rafael Nadal y Mery Perelló.

Preboda

En su web, Sophie Kors anuncia que cuando organizan bodas en la isla suelen planear una preboda, dado que muchos invitados vienen de fuera. Esta es una manera de aprovechar el viaje y pasar más tiempo con los novios. Probablemente los de Manacor celebren también esta fiesta.

Nadal: "Quiero seguir vinculado al deporte cuando me retire"

El de ayer fue un día completo para Rafael Nadal. El tenista, ganador de 19 Grand Slams, dijo que quiere "seguir vinculado al deporte" cuando termine su carrera como tenista profesional. Lo mencionó durante su visita a las instalaciones de 42 Madrid, un campus de programadores pionero de Telefónica donde el alumno elige su camino de aprendizaje sin profesores, libros ni aulas, informó Efe.

"Soy un enamorado del deporte y quiero seguir vinculado a él cuando me retire. Estoy en la fase final, es triste pero es así, y la academia es para asegurarme ese objetivo para el futuro", comentó.

"El año ha sido muy bueno. El año pasado también, pero dejé muchos torneos por problemas físicos. Ahora, desde Barcelona hasta aquí he podido jugar los que he querido. Espero seguir mi calendario planeado", apuntó el tenista de Manacor.

"Yo hago lo que me gusta, y cuando alguien hace lo que le gusta, no hay sacrificio. De lo que realmente estoy satisfecho es de la capacidad de superación, de seguir creciendo aún habiendo conseguido muchas cosas o superando momentos, como por ejemplo cuando el cuerpo no te responde. Siempre lo he hecho con ayuda de las personas que tengo al lado", admitió a la agencia Efe.

Nadal, que es embajador de Telefónica desde el 2015, visitó el Distrito T junto al presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, para conocer las instalaciones que la operadora ha puesto en marcha en Madrid y que forma parte de la apuesta de la compañía española por la formación en competencias digitales.

La forma de enseñanza de 42 Madrid se inicia con una etapa de "piscina" o proceso de selección, una prueba final y la fase más exigente del proceso de 25 días de duración que terminó a finales del mes de septiembre. Sobre 42 Madrid, el tenista aseguró es una "iniciativa espectacular". "Tener la posibilidad de juntar a muchas personas en un mismo sitio, intentando buscar soluciones sin una figura de enseñanza tradicional, hace que se trabaje en equipo y que juntos se resuelvan los problemas. Es una forma muy sana de aprender y es un avance muy importante", prosiguió el popular tenista.

Salva Sevilla visita la Academia

El centrocampista del Mallorca Salva Sevilla, titular indiscutible en las alineaciones del técnico Vicente Moreno, visitó ayer las instalaciones de la Academia y del museo de Rafael Nadal en Manacor.

El veterano futbolista almeriense, de 35 años, autor del segundo gol en la victoria (2-0) de la pasada jornada ante el RCD Espanyol en Son Moix, se comprometió con Nadal a donar a su museo una camiseta firmada por toda la plantilla mallorquinista. Salva Sevilla disfrutó de algunas de las experiencias interactivas en el Rafael Nadal Museum Xperience, y también pudo ver los trofeos cosechados por el campeón de 19 torneos Grand Slam a lo largo de su carrera.

El ex jugador del Betis y del Espanyol aprovechó la jornada de descanso de la plantilla bermellona, en la semana previa al partido con el Real Madrid en Son Moix, para realizar la visita a Manacor, que finalizó con un encuentro con Rafael Nadal.