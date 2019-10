Cruz Roja atiende a 201 pacientes paliativos y 689 familiares en la provincia

Cruz Roja, con el respaldo de Obra Social La Caixa y Fundación CajaCanarias, presta atención psicosocial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante este ejercicio a 201 nuevos pacientes paliativos y 601 familiares entre un total de 4.000 actuaciones. Lo hace a través del proyecto para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, con el que se pretende complementar la actuación de la administración en este ámbito para ayudar a superar el trance tan delicado e inevitable como es el final de la vida.

Un Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) de la institución desarrolla este programa en los hospitales de la provincia desde julio de 2015 gracias a un convenio con el Servicio Canario de la Salud (SCS). El proyecto está coordinado con la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La intervención desde este Programa se ha ido ampliando. Así, desde mayo de 2016 el EAPS también realiza intervención psicosocial en el Hospital de San Juan de Dios y desde noviembre de 2017 en el Febles Campos perteneciente al IASS del Cabildo de Tenerife. A partir de 2018, este servicio se comienza a ofrecer también en el Hospital de La Gomera.

Gracias a las intervenciones estas personas pueden expresar sus miedos y dificultades, así como aprender a afrontar la enfermedad, la pérdida y el dolor. Disminuyen así el riesgo de sufrir ansiedad y depresión, y mejoran su autonomía y su capacidad de decisión.

Los miembros del EAPS de Cruz Roja, integrado por profesionales de la psicología, trabajo social y personal voluntario formado para la materia, prestan soporte emocional, psicosocial y espiritual a los pacientes, así como seguimiento de los familiares durante el duelo cuando fallecen.

El equipo, además de trabajar con profesionales de los cuidados paliativos, con quienes aborda situaciones tan difíciles como la gestión del estrés, participa también en acciones formativas y psicoeducativas, en red con otros EAPS.

El voluntariado -actualmente ocho personas- cumple un papel esencial, ya que presta acompañamiento a los pacientes tanto en hospitales como en sus domicilios.

José Manuel Rocha, voluntario, valora: "Creo que he integrado la muerte como parte de la vida, he aprendido a mirarla de frente y eso me ayuda a vivirla con naturalidad, a acompañar a quienes a veces hablan del final; ellos y nosotros lo hacemos de una forma natural, incluso divertida o curiosa y deja de ser preocupación o problema para pasar a un tema más".

Mayores

Con motivo del Día Mundial de las Personas con Edad, el pasado 1 de octubre, Cruz Roja hizo públicos datos que cifran en más de 10.000 las personas mayores atendidas en los dos últimos años en la provincia. Fueron 5.189 durante 2018 y en lo que va de año, 5.253. Un total de 1.276 voluntarios adscritos al Programa de Mayores hacen posible los proyectos destinados a ellos. Esa efeméride sirvió para desvelar otra estadística: el año pasado fueron atendidos 32 mayores de 65 años víctimas de malos tratos. Ese es el marco en el que nace el I Concurso de Fotografía de la institución Por un Buen trato.

Playas

Cruz Roja en Canarias ha culminado el verano con 5.676 actuaciones en 26 playas del Archipiélago. Las asistencias sociales en el ámbito costero como el baño adaptado alcanzan las 2.125. Para mantener esta línea, la institución ha reforzado recientemente su presencia en el litoral con la incorporación de una nueva embarcación hasta alcanzar ya tres unidades.

Vuelta al cole solidaria

Fundación Solidaridad Carrefour ha entregado a Cruz Roja más de 14.500 euros en material escolar para la infancia en riesgo social de Canarias dentro de la XI edición de la campaña Vuelta al Cole Solidaria.