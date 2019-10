Chicote vive su peor pesadilla en la Cocina: "Me está entrando un temblor de rodillas de flipar"

Después de seis temporadas (la pasada semana se estrenó la séptima), parece que poco puede sorprender a Alberto Chicote. El presentador de Pesadilla en la Cocina (el programa español con el que se pretende reflotar restaurantes que están pasando un mal momento) visitará el próximo jueves La Cueva de Juan, un asador situado en Paiporta, una localidad de Valencia. Sólo con ver la presentación se da cuenta de los fallos. Se trata de un local que parece cerrado y en el que una sola persona se encarga de todo: desde la cocina hasta el comedor. "En algunas ocasiones me he llevado cosas a lavar en mi casa o he traído huevos porque no teníamos en el restaurante y a mi me da vergüenza".

De hecho durante la intervención de Chicote el camarero se da cuenta de que no tiene una dorada y tiene que salir al supermercado a comprarla. "Es la primera vez que en mi vida que me quedo sólo en un restaurante, esto no me había pasado en la vida", confiesa Alberto Chicote. Pero cuando llega el dueño del restaurante es aún peor. El hostelero asegura que es "muy gracioso" con "toques" como "probar el vino de los clientes". El local (que no tiene carta, sólo un menú cerrado), apenas cuenta con clientes. No sirve suficientes comidas ni tan siquiera para sobrevivir.

Pesadilla en la Cocina estrenó la pasada semana su séptima temporada después de años de éxito. La Sexta había dejado descansar el formato que cuenta con cientos de miles de seguidores. Tantos que no sólo tiene buenos datos de audiencia el programa en sí. También el las repeticiones del formato que se emiten en canales secundarios de Atresmedia tienen mucho éxito de público.

Alberto Chicote consiguió de hecho gracias a Pesadilla en la Cocina una fama que le ha servido para conseguir nuevos proyectos y hasta para llegar incluso a presentar las campanadas en Antena 3 protagonizando, de esta manera, uno de los momentos más importantes de las televisiones a nivel nacional.

Chicote se ha convertido, de hecho, en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y en toda una personalidad en España en donde le han surgido decenas de imitadores y de parodias. A buen seguro la nueva temporada de Pesadilla en la Cocina dará que hablar y propiciará nuevos momentos de televisión que serán más que recordados y que pasarán a la historia de Pesadilla en la Cocina.