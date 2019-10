Canarias registra un septiembre cálido y soleado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) resumió ayer el clima registrado en Canarias el pasado mes de septiembre como cálido, soleado y seco, llegando a ser muy seco en algunas localidades del Archipiélago.



A través de su cuenta regional de la red social Twitter, la Aemet desgrana la situación del pasado mes en los diferentes fenómenos, de los que destaca no sólo la definición de "zonas muy cálidas en vertientes septentrionales" sino también la alusión a cierta anomalía en las precipitaciones.



En ese sentido, desde la Agencia alega que "una perturbación de naturaleza subtropical generó los días 15 y 16 un episodio de precipitaciones generales, que no se producía desde abril". Las mayores precipitaciones se producen en La Gomera y zonas altas del suroeste de Tenerife.





3/5 Precipitación. Septiembre ha tenido un comportamiento pluviométrico normal, con zonas húmedas y también secas. Una perturbación de naturaleza subtropical generó los días 15 y 16 un episodio de precipitaciones generales, de los que no se producían desde abril pic.twitter.com/mzkA9Yzfyi — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) October 8, 2019

5/5 Viento sin grandes anomalías estadísticas. Racha máx en La Aldea de San Nicolás, 95 km/h

Mes bastante soleado ,con un superávit del 38% en el aeropuerto Tenerife Sur; máx de 334h de sol en Izaña

Sin episodios de calima relevantes, como sí sucede en el 70% de los meses de sept pic.twitter.com/Xs5FN6dpOd — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) October 8, 2019

No obstante, Aemet explica que a medida que avanzó el mes comenzó a disminuir el número de noches tropicales en zonas altas, manteniéndose aún en costas. Precisamente, en su resumen twittero sobre el Archipiélago, Meteorología alude a la temperatura media del mar durante el mes, situándola entre los 22,1° en la costa oriental de Lanzarote y los 23,6° en el oeste de El Hierro.En cuanto al viento, destaca que no se registraron grandes anomalías, si bien cifra en 95 kilómetros por hora la racha máxima de septiembre, situada en La Aldea de San Nicolás.Así mismo, Meteorología destaca que no se sucedieron episodios de calima a lo largo del mes, pese a que se trata de una situación reiterada en el 70% en el histórico de septiembres.