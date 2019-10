La letra con teatro entra

Lo resume él mismo en una frase: "Enseño como me gustaría que me hubieran enseñado". Oliver Escobar, maestro y actor. O viceversa. Desde hace veinte años utiliza un método en sus clases que consiste en teatralizar las materias en el aula con la participación activa de los alumnos. Comenzó en el Sur de la Isla, en el CEIP Buzanada, donde le enseñaron a trabajar situaciones de aprendizaje. Hace cuatro cursos imparte este sistema en el CEIP Narciso Brito de La Cuesta.

Oliver explica: "Uso mi propio método, que gusta y motiva tanto a los alumnos como a sus padres. El que aprendimos en el primer destino tras aprobar las oposiciones. Antes, explica, se denominaban centros PROA y ahora de Calidad y Equidad, según la ley educativa vigente. En todo caso experimentales para luego trasladar el método al resto". El docente glosa en dos palabras el punto de partida y el resultado del trabajo: compromiso (el suyo) y participación (el de los chicos).

Oliver apostilla: "Vinculamos la mejora de la expresión y la comprensión, tanto oral como escrita, con que el alumnado trabaje de manera motivante y efectiva. Incorporamos para eso el cine o el teatro". El profesor resalta "el aspecto funcional del aprendizaje. Eliminamos lo inútil aunque haya que explicarles cosas que no van a ver en la vida. Siempre algo que sea significativo, pero sin obviar nunca la realidad que nos rodea".

La base de su filosofía

"No trabajo con libros como herramienta única y fundamental -subraya- aunque a veces los uso para hacer ejercicios como acompañamiento. Esta es la base de mi filosofía de enseñanza. Me gusta salir de la rutina a la que nos habían tenido sometidos los libros de texto y ofrecer nuevas vías y alternativas".

Las situaciones de aprendizaje funcionales suponen que, según Oliver, "el alumnado comprueba y ve lo que ha aprendido y trabajado en el aula en la vida real". Parte de tres situaciones de aprendizaje principales con el texto informativo y el literario como ejes, y una cuarta de Canarias antes de la Conquista, donde uso vocabulario aborigen con el fin de que conozcan la cultura de los antiguos pobladores del Archipiélago". Disecciona el cronograma del curso: "Durante el primer trimestre trabajamos el texto informativo y creamos una redacción en el aula. Nuestro producto va a ser un programa informativo de radio. En el segundo y tercer trimestre nos ocupamos del texto literario mediante la estructura Principio-Nudo o Desarrollo-Desenlace. Nuestros productos serán un guión de cine y un cortometraje, así como y un guión de teatro y su representación a través de microteatro". El principal objetivo es "que el alumnado, adecuadamente motivado, escriba y sepa ordenar las ideas que tiene en su mente. Potenciar su creatividad jugando con las normas gramaticales y ortográficas sin depender de las limitaciones de un libro".

Oliver insiste: "Claro que hay que explicar teoría. Pero se vuelve más comprensible si ofrecemos alternativas y si tiene coherencia con la realidad". Y añade: "Les doy las herramientas que el alumnado necesita pero les dejo autonomía para que sepan seleccionarlas. Trabajamos desde la globalidad e interacción con otras áreas".

Después de las vacaciones de Navidad "empieza el trabajo con el texto literario para explicar la estructura ya mencionada. El patrón a seguir es el mismo, para cuentos, leyendas, fábulas, etc. Se explica al comienzo y luego consiste en trabajar las características de cada uno. Pretendo que mi alumnado escriba y lo haga dando coherencia a sus escritos e interiorice el concepto de protagonistas y secundarios. Para que, cuando llevemos a cabo el guión, tanto del cortometraje como los de las obras de microteatro, nadie se sienta mal porque aparezca o intervenga menos tiempo, sino que comprenda que eso obedece a una coherencia de la historia".

"Nadie se queda sin intervenir o actuar. Los divido en grupos de trabajo con distintas funciones y todos trabajan todo. Debemos llegar a todo el alumnado, no solo a unos pocos", sentencia. Tanto en cine como en microteatro la estructura es igual: guión, reproducción, vestuario y maquillaje, sonido, actores y actrices, y el director "que soy yo, aunque en microteatro ya ejercen ellos". En ambos productos se trabaja, de nuevo, la globalidad de las áreas: Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Plástica, Música, Educación Física...

Algunos ejemplos prácticos: elaborar una noticia sobre la composición de un ayuntamiento, crear el logo de una emisora, la ráfaga de la sintonía musical de un programa, la duración de un corto o la expresión corporal y las coreografías.

Los resultados

¿Qué se logra con este tipo de aprendizaje? Oliver lo resume: "Primero tener al alumnado motivado e ilusionado a la hora de venir al colegio. Da gusto ver sus caras cuando se ven en la pantalla o el escenario. Rebosan felicidad porque son capaces de defender con argumentos sólidos sus productos, con la seguridad de que se les va a escuchar y tener en cuenta sus opiniones basadas en razonamientos fundamentados, en sus propias ideas y no las de un libro. Respetando las normas académicas y con un carácter eminentemente funcional".

Oliver apostilla. "Esta metodología trabaja la comprensión y no la memorización. Claro que va a intervenir la memoria, pero es un memoria a largo plazo, recuperable en cualquier momento". Ser actor, considera Oliver Escobar, "me ayuda a aportar conocimientos, estrategias, etcétera para dar un enfoque más funcional. Yo aprendo también de lo que me enseñan en los rodajes y obras y luego lo vuelco en el aula".

Aunque tenga ya diez años de uso esta metodología sigue siendo novedosa. Con ella el alumnado va feliz a la escuela, con ganas e ilusión. Eso se traduce en buenos resultados académicos porque la letra, con teatro entra.

Oliver Escobar, 46 años y natural de La Orotava. Nominado en 2017 a mejor docente de Primaria de España a través de los premios Educa. Da clase a niños de 5º de Primaria, de entre 10 y 11 años. Su especialidad es Educación Física pero imparte Matemáticas, Lengua o Naturales. "Todo empezó en Buzanada haciendo videoclips musicales con mi alumnado por diversión. Usando esta metodología e ideas, con niños de 1º de Primaria participamos en festivales de coreografías a nivel nacional, hicimos videoclips, etc.". Luego ha hecho lo mismo en el Narciso Brito: "Nuestras representaciones de microteatro las brindamos a todo el centro y queremos ampliarlas", señala. Además, desde hace cuatro años, Cinedfest -Festival Escolar de Cine- tiene esta situación de aprendizaje como material de consulta para el profesorado participante. La Consejería de Educación apoya y promueve el festival de cine como un fruto del trabajo de las aulas de innovación educativa.