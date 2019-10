El cotarro

ATENEO DE LA LAGUNA, CULTURA Y LIBERTAD

Pena, penita. Tristeza infinita. Y rabia contenida. Se ha quemado el Ateneo de La Laguna. Casi desaparece. En ese inmueble nació don Víctor Zurita Soler (1891-1974) maestro de periodistas. Un emblemático templo de la cultura en Canarias y una auténtica fábrica de libertad y democracia. No aprendemos. Siempre nos lamentamos... el día después. ¿Alguien, alguna vez, se ha preocupado (hasta hoy) de dotarlo de sistemas de detección de incendio (y, sobre todo, de sistemas automáticos de extinción como sprinklers (rociadores) y/o similares?. Tanto a este como a otro montón de históricos y emblemáticos inmuebles de La Laguna, de Tenerife o de cualquiera de nuestras islas. Se quemó la iglesia de San Agustín, el obispado... ¿No aprenderemos?

QUE RESUCITE NUESTRO ATENEO... YA

Recuerdo con emoción que en el Ateneo gané el primer premio que me dieron en mi vida, junto a mi amigo y compañero Pablo Reyes Núñez. Fue en el Concurso de Belenes de 1970. Seguro que Alfonso García Ramos (periodista director de La Tarde), Raúl de la Rosa (escultor), Patricio Olivera (químico), José Gámez (empresario), Mariano Vega (periodista), todos ellos expresidentes del Ateneo y lamentablemente ya fallecidos, hoy estarían muy tristes. Hoy el Ateneo quiere resucitar de sus cenizas, por encima de protagonismos personales, ideologías y partidismos. Y hay que ayudar a que así sea. Y no vale decir que es una "entidad privada" porque siempre ha sido y es de uso público. Y porque, de alguna manera y un poco gracias al Ateneo, hoy todos nosotros podemos gozar de libertad y vivir en democracia. Ojalá impere la inteligencia de todos.

RESUCITÓ EL DINÁMICO EN COMPOSTELANA

Salvando las distancias, pero también histórico y emblemático, ha "resucitado" el antiguo kiosco Dinámico, en la portuense plaza del Charco. En "El Dinámico" como popularmente se le conocía, se le conoce y me temo que se le seguirá conociendo, también se ha cultivado la libertad, el debate en democracia, la tertulia y la amistad... Allí se daban cita en la llamada "cámara alta" lo que podríamos llamar la "intelectualidad" con figuras que ya no están con nosotros como Celestino Cobiella (médico "padre" de lo que hoy es Hospiten), Juan Méndez (empresario fundador de Las Afortunadas), Luis Castañeda (padre de nuestro compañero Juan Carlos) Antonio Castro (exalcalde del Puerto) Antonio Escobar (médico) que solían hablar de política, religión y cultura... Y, por otro lado, la "cámara baja", con personajes como Gregorio Álvarez, Julián Hernández (carnicero) y otros, que solían hablar de deportes, de fiestas y del día a día portuense. Una maravilla.

JOSÉ ROUCO, UN EMPRESARIO EJEMPLAR

El "culpable" de la "resurrección" del Dinámico no es otro que José Rouco, fundador del Grupo Compostelana", que lo ha reabierto y rebautizado con el nombre de Compostelana Club Café. Aunque yo creo que la gente le seguirá (le seguiremos) llamando "Compostelana Dinámico" o "Dinámico Compostelana". Un joven gallego llamado José Rouco, que llegó a Tenerife hace unos treinta años (más o menos) y se puso a currar como nadie hasta convertirse en un emprendedor nato. Muchos empresarios creyeron en él, en su tesón, en su capacidad de trabajo, y por ello le animaron y le siguen apoyando incondicionalmente. Hoy José Rouco cuenta ya con 7 restaurantes (6 en el Puerto y el Compostelana Plaza de España, en Santa Cruz) y da trabajo a 190 profesionales. En estos complicados tiempos de inestabilidad económica, hay que quitarse el sombrero con José Rouco y desearle suerte.

1,5 MILLONES Y 37 PUESTOS DE TRABAJO

La nueva realidad del Compostelana Club Café pasa por 20 años de concesión municipal (pagada por anticipado), alrededor de 1,5 millones de euros en inversión (que se aprecia en las instalaciones, equipamiento y decoración del establecimiento) y, lo más importante, 37 nuevos puestos de trabajo para profesionales de la cocina y la sala, que José Rouco trata como verdadero líder. La inauguración contó entre los asistentes con Marco González (alcalde del Puerto), Jorge Marichal (presidente de Ashotel), Pedro Luis Cobiella (presidente del Grupo Hospiten), Carlos Cobiella (presidente de la distribuidora Dialte), Salvador García Llanos (presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, y quien, por cierto, llevaba el periódico LA TARDE a los de la "cámara alta" y se quedaba oyéndoles y aprendiendo) y Ezequiel Pérez (director general de Insular Canarias de Bebidas - Incabe /Heineken). Hay que ir al Puerto y disfrutar del Compostelana (Dinámico) Club Café.

VUELVE CASA DUQUE A EL CORTE INGLÉS

Parece que fue ayer, pero de nuevo se acercan ya a El Corte Inglés de Tres de Mayo lo que serán las 15ª Jornadas Gastronómicas de la Cocina de Segovia, protagonizadas por el restaurante Casa Duque, que, fundado en 1895 por el maestro asador de Castilla, Dionisio Duque, hoy comanda su hija, la gran Marisa Duque, merecida heredera de la tradición familiar (ya en su 4ª generación) y también maestra asadora de Castilla. Serán 15 años de presencia anual ininterrumpida en Tenerife, en unas jornadas que, con toda seguridad, llenarán el comedor del restaurante El Mirador, en la 8ª planta de El Corte Inglés de Tres de Mayo, dirigido por el incansable Roberto Rivetti. Junto a Marisa Duque, otro gran maestro asador como es el chef Carlos Martín, su jefe de cocina de Casa Duque, otro segoviano ya veterano de estas jornadas y gran amigo de Tenerife. No faltará el cochinillo asado, pero tampoco los judiones de La Granja, el cochifrito, los torreznos, los tacos de bacalao y, de remate, la tarta de Ponche Segoviano (y dos piedras). Se trata de vivir y degustar la mejor cocina de Segovia, sin salir de Tenerife. Atención: si no se lo quieren perder, reserven mesa lo antes que puedan llamando rápidamente a la gran Silvia Martín al 922 849 400 (Ext. 2337) o bien al 630 016 031. El que avisa (con sabor) no es traidor.

josécarlosmarrero@elcotarro.com