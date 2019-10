Los trabajadores de limpieza de los centros de salud aplazan la huelga

Tras comprobar que la Consejería de Sanidad ha sido firme en su palabra de rescindir el contrato con la empresa Ralons, los trabajadores han decidido en asamblea aplazar temporalmente la huelga indefinida que comenzaron el pasado 23 de septiembre. La vuelta al trabajo, sin embargo, no supondrá el cobro de sus salarios hasta que una nueva empresa subrogue los servicios. "La Consejería nos informó el 1 de octubre de que la empresa no había formulado alegaciones hacia la rescisión del contrato", afirmó Francisco Chinea, portavoz de Comisiones Obreras, en una entrevista en Radio Club Tenerife. "La noticia nos dio un grado de esperanza", indicó Chinea, que explicó que la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, les ha trasmitido la "prioridad" que tiene este caso dentro de la Administración.

No obstante, como señaló Chinea, si el asunto continúa alargándose, los 350 trabajadores afectados podrían volver a ponerse en huelga o, incluso, "tomar otras medidas". No obstante, tanto Chinea como el presidente y la secretaria del comité de huelga, Santiago González y Consuelo Fernández, que también intervinieron en Radio Club Tenerife, entendieron las actuaciones de la Consejería de Sanidad así como la demora con la que han realizado los trámites para rescindir el contrato. La Consejería de Sanidad ha iniciado los trámites para comenzar la rescisión del contrato pero teniendo en cuenta que aún cabe la posibilidad de recibir alguna alegación que haya entrado por una vía de registro que no sea el propio de la administración sanitaria.

Los 350 trabajadores que forman la plantilla dedicada a la limpieza de los centros de salud llevan seis meses sin percibir su salario, lo que ha provocado que el 80% de ellos se encuentre de baja.