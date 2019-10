Un tinerfeño lleva la escolarización inclusiva española a la Unión Europea

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo investiga la posible discriminación por discapacidad en el ámbito educativo tanto en España como en Canarias. Lo hace a instancias de un padre y docente tinerfeño, Albano de Alonso Paz, quien ha intervenido por videoconferencia ante el órgano de la Eurocámara que preside la exministra del PP Dolors Montserrat. "La inclusión educativa viaja desde Canarias a Bruselas. Todos juntos vamos a llevar su voz a Europa", apunta De Alonso.

Después de escuchar al profesor, los parlamentarios europeos han decidido mantener la petición abierta, además de investigar, y remitir una carta al Gobierno de España y a la administración canaria para que, amén de informar, garanticen el derecho a la educación inclusiva, así como pedirles más esfuerzos en este ámbito.

Montserrat, exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha defendido que "España ha hecho grandes esfuerzos" para la integración de los niños con discapacidad en "colegios ordinarios", mientras "los padres que deciden que sus hijos continúen en centros especiales lo pueden hacer". "Estamos en un 83% de integración en las escuelas ordinarias de personas con discapacidad", ha subrayado, recordando que en la UE, de media, "el 50% de los niños con discapacidad no están integrados en sistemas ordinarios".

Albano de Alonso insta al órgano legislativo comunitario a "apercibir si fuese necesario a cada país y región de la UE ante las continuas violaciones de derechos de los colectivos más vulnerables que se producen cada día". Muestra su "decepción" porque hasta ahora la Comisión había dicho que su caso no está "en el ámbito del derecho actual de la UE". "El sistema educativo español no es inclusivo. La educación pública española incumple sistemáticamente el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", apostilla De Alonso. Ese artículo fue incorporado al ordenamiento jurídico español en 2008. Albano denuncia "la exclusión y segregación social" que sufren los menores con discapacidad en España, donde, recuerda, existen once centros públicos de educación especiales.

"Allí son desviados los niños de todas las edades con necesidades educativas específicas cuyas adaptaciones se apartan significativamente del currículum", critica, al tiempo que considera "difícilmente comprensible" que la normativa europea de 2000 que prohibe la discriminación por motivos de discapacidad, sexo u orientación sexual no se aplique al "ámbito educativo".

El peticionario recuerda el informe demoledor de la ONU dado a conocer en mayo del año pasado que sentencia: "España viola el derecho a la educación de los niños con discapacidad". Por último, pide a las instituciones europeas que impulsen campañas de concienciación alejadas de una visión de "la caridad" y se garantice la educación "de calidad" y el principio de inclusión para "que nadie vuelva a quedar atrás".

La experta en Igualdad y Discapacidad de la Comisión Europea, Inma Placencia Porrero, ha admitido "preocupación" por el caso, al tiempo que reconoce que "desafortunadamente" no es único. En este sentido, ha recordado el caso de los ocho estudiantes rechazados de escuelas de Formación Profesional por su discapacidad.

Albano de Alonso discrepa del término Educación Especial que considera "segregador". Asimismo, tiene claro que "los centros de Educación Especial y las Aulas Enclave son una especie de Apartheid Educativo encubierto". Este palmero de Breña Alta resume un jornada "histórica" ante el Parlamento Europeo: "Lo importante es la decisión de remitir la petición de informe sobre las condiciones de escolarización en cuanto a la educación inclusiva. Y, por supuesto, que dejan abierto el caso para seguir investigando".

Lucha desde 2013 por lograr justicia con la discapacidad

Todo comenzó hace seis años, en 2013, cuando, asegura Albano, "se cometió una gran injusticia. Fui a matricular a mis dos hijos mellizos en una escuela infantil - de o a 3 años- y pública en La Laguna. A uno de los niños, entonces con un 67% de discapacidad motórica diagnosticada, lo rechazan -al otro lo admiten sin problemas- porque, literalmente, no es compatible con su proyecto educativo". Albano envió escritos a todo aquel que tuviera que ver con el caso, incluido el Parlamento Europeo. "Me contestaron en el sentido de que no entraba en sus competencias. Muchos años después, hace apenas 20 días, me envían un correo electrónico, retoman el caso y me brindan la oportunidad de intervenir en una sesión para defender a los niños de España, de Europa y del mundo que siguen sufriendo marginación, exclusión y discriminación en el sistema educativo". De Alonso Paz concluye: "Ya mi hijo tiene ocho años, estudia tercero de Primaria en un centro público ordinario y no va a una escuela infantil, pero su lucha, mi lucha, nuestra lucha, sigue intacta. Nunca la abandonaremos".

Un año muy intenso

El 19 de junio de 2019 fue un día inolvidable para Albano de Alonso Paz. En esa fecha fue condecorado por el Rey Felipe VI con la Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza. Más en concreto por su trabajo en el proyecto El español como puente. Reconoce que estas jornadas están siendo frenéticas. Desde la isla intervino ante el Parlamento Europeo. Ayer por la noche tenía previsto viajar a Madrid para estar hoy en Argel. Allí toma parte en unas jornadas organizadas por el Instituto Cervantes, foro que comparte con su presidente, el escritor Luis García Montero. Está entre los nominados para pasar a la final del concurso de mejor docente de España en Secundaria y Bachillerato. Pero, sobre todo, es padre y alguien comprometido que ha puesto todo su esfuerzo personal y profesional en la lucha por la justicia con la discapacidad.

Trayectoria académica

Licenciado en Filología Hispánica y en Ciencias de la Información (Rama Periodismo) por la Universidad de La Laguna, ejerce como profesor de Lengua Castellana y Literatura desde 2006 y dirige en la actualidad el IES San Benito. Se ha formado principalmente en los campos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al enfoque de la enseñanza competencial, métodos de la adquisición de la competencia en comunicación lingüística y aplicaciones didácticas de los medios de comunicación. Participó en el Plan Canario de Evaluación de Diagnóstico de la Competencia en Comunicación Lingüística y tiene diversas publicaciones para la Consejería de Educación de Canarias, además de ponencias y comunicaciones. En 2018 crea el programa educativo internacional El español como puente, un hermanamiento intercultural entre docentes y estudiantes de español de todo el mundo.