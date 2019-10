La ULL saluda a los primeros Erasmus

El Aula Magna del Aulario del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna se transforma por una tarde en una torre de Babel multicultural. La comunidad de la ULL recibe a los aproximadamente 300 alumnos extranjeros del programa Erasmus + europeo que pasarán aquí el primer trimestre del curso o el ejercicio completo 2019-2020. En esta primera tanda han venido a la isla 285 estudiantes, de los cuales 196 permanecerán todo el año académico y 89 la primera parte del curso.

Todos están atentos a las explicaciones mientras en la pantalla central destaca un gran cartel con el lema International Welcome Day for Erasmus + Students. Los chicos extranjeros casi llenan el auditorio y escuchan un doble mensaje. Por un lado, en inglés -ni papa, se echa de menos no ser millenial- conocen la oferta universitaria a través de los servicios de Idiomas, Deportes y Docencia Virtual. También les orienta la asociación estudiantil Foro de Estudiantes Europeos AEEGE. En español solo se escuchan en esos instantes y de forma aislada palabras como La Laguna, Campus Central, Idiomas o Pablo Picasso.

Por otro lado, ya en español, se informa a los visitantes de todo lo que van a poder aprender. También hay un momento muy local cuando se les pregunta si tienen alguna idea sobre el significado de palabras tan canarias como gaveta, pelete, novelero o barraquito. In albis, pero todo se andará.

La vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación, Lidia Cabrera Pérez; el director de Secretariado Movilidad y Relaciones Comunitarias, Norteamérica y Asia e Internacionalización en casa, Ignacio de la Cruz, y la directora de secretariado de Movilidad y Relaciones Extracomunitarias con África, Latinoamérica y Cooperación, María del Carmen Marrero, fueron los encargados de oficializar la bienvenida. La rectora, Rosa Aguilar, prepara con intensidad el claustro de hoy. Los estudiantes vienen de prácticamente todos los países de la Unión Europa, si bien los más numerosos son los que proceden de Italia (115) y Alemania (89).

Lidia Cabrera destaca los 227 años de historia de la Universidad de La Laguna como aval de su compromiso con la formación de calidad. Reflexiona sobre la idea de que la institución está en "un territorio remoto y pequeño pero con un gran presente y futuro", cuya población es especialmente hospitalaria dado que en momentos concretos de su historia la emigración ha sido muy relevante.

La vicerrectora anima al alumnado recién llegado a sobreponerse ante las posibles dificultades que puedan experimentar porque "al final se convertirán en anécdotas e, incluso, formarán parte de su formación, porque saber resolver problemas y adaptarse son destrezas muy necesarias".

También lanza Cabrera un mensaje de tolerancia hacia la diversidad: "Todos tenemos derecho a ser diferentes y, por tanto, debemos saber respetar y, cuando sean profesionales, ser capaces de atender a los demás dentro de sus diferencias". Sobre el programa Erasmus+, Cabrera valora sus tres décadas de trabajo para crear una auténtica conciencia europea. "Es la Europa que queremos: la de las personas", sentencia. Finalmente, alaba el coraje demostrado para venir a estudiar "en otro país y en otro idioma". Y recuerda que los recién llegados forman parte de ese 5% de alumnado universitario que, en toda la UE, decide inscribirse en este programa de intercambio. No olvida la vicerrectora recordarles que disfrutarán de "playa, sol, cervezas baratas y diversión pero también aprenderán mucho". Les pide, además, que "abran sus mentes para contactar con la gente".

El acto cierra con un cóctel de bienvenida y una foto de familia durante un rato que sirve para que los estudiantes puedan conocerse mejor entre ellos.

En febrero de 2020 se convocará un acto similar para acoger a quienes vengan a cursar solo el segundo cuatrimestre.

Ni crisis ni recortes ni la amenaza del brexit. El programa de intercambio europeo Erasmus goza de muy buena salud.