El profesor de la ULL David López aspira a ser el mejor de España

El profesor de Didáctica e Innovación Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna David López Aguilar (Icod de los Vinos, 1986) es el único canario que figura entre los 59 que han superado la criba inicial en el prestigioso concurso Educa Abanca para ser el mejor docente de España en la categoría universitaria.

De familia humilde ha desarrollado su vida ente Icod y La Orotava. Estudió primero en el Conservatorio antes de acceder luego a la enseñanza universitaria,

De entrada manifiesta: "La nominación me produjo sorpresa. Incluso pensé que el correo electrónico que recibí el pasado 26 de agosto era un spam. Estoy orgulloso pero no tanto en el aspecto individual como en el colectivo porque pienso que este es un logro para los grupos de investigación a los que pertenezco. Me gustaría insistir en esta idea".

En un primer momento alegó que no había concurrido al premio pero, aclara, "he sido propuesto por alumnos de mi facultad que han tenido que incorporar el PDF de la matrícula para autentitificar los apoyos".

Desde el pasado 8 de enero, David López ejerce como Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de La Laguna (ULL) y Profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En cuanto a su formación, es Doctor en Educación (Premio extraordinario de doctorado), Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos de Educación Formal y No formal, Licenciado en Psicopedagogía y Diplomado en Maestro Especialista en Educación Musical.

Defendió su tesis doctoral bajo el título El desarrollo vocacional y la construcción del proyecto profesional y vital en deportistas de alto nivel.

Él mismo valora: "Mi labor de investigación e innovación ha estado centrada principalmente en los procesos de transición y adaptación del alumnado a la enseñanza universitaria; el desarrollo de competencias genéricas del estudiantado para la adaptabilidad a los estudios superiores; el análisis de los factores que intervienen en el abandono y prolongación de la formación universitaria y el desarrollo formativo y profesional de los deportistas de alto nivel".

Además destaca en la labor divulgación pues ha publicado diferentes libros, capítulos y artículos, además de participado en mesas y reuniones científicas de carácter nacional e internacional.

David López concluye: "Siempre hay posibilidades de ganar si estas ahí, pero lo principal es la tarea colectiva, no la individual".



Otros seis canarios aspiran en 4 de las 5 categorías

Los premios Educa Abanca al mejor docente de España están divididos en cinc o categorías. Además de David López, en Universidad, y los dos tinerfeños que aspiran en Secundaria y Bachillerato (Albano de Alonso y Alejandro Machín) cuatro profesoras grancanarias están en la lista previa ala definitiva. En Primaria, Loida González Montenegro (CEIP Lajares, Las Palmas), María José Godoy Bellas (CEIP Gutiérrez Rubalcava, Las Palmas) y María Sarely Mateos Díaz (CEIP Jesús Sacramento, Gáldar). En Formación Profesional pasó la criba inicial Carolina Marrero Stumar (Hotel Escuela Santa Brígida). Las propuestas iniciales recibidas y las actuales después del desarrollo del proceso se agrupan de la siguiente forma:

- Educación Infantil: 131/22.

- Educación Primaria: 261/49.

- Secundaria/Bachillerato: 715/27.

- Formación Profesional: 45/6. - Universidad: 307/59.

Su vínculo con la ULL

2009-2010: Becario de Investigación de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación en la ULL.

2010-2011: Becario de Investigación para un proyecto desarrollado en la ULL.

2011-2015: Contratado predoctoral del Plan Nacional de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes perteneciente al Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el Plan de Investigación Científica y Técnica e Innovación.

2017-2019: Profesor asociado de la ULL y doctor por la Universidad de La Rioja.

En la actualidad: Profesor de la ULL.

Grupos a los que pertenece: Grupo Universitario de Formación y Orientación Integrada y Grupo de Innovación sobre Competencias de adaptabilidad.

Sus cifras