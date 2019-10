Dos profesores de Tenerife optan a ser el mejor de España en Secundaria

Dos docentes tinerfeños optan a ser el mejor profesor de Secundaria y Bachillerato -hay otras cuatro categorías- de España en el marco del prestigioso premio Educa Abanca. Se trata de Albano de Alonso Paz (Breña Alta, La Palma, 1977), que imparte clases en el IES San Benito de La Laguna, y Alejandro Yeray Machín Clavain, en el IES Mencey Acaymo de Güímar, aunque los ocho cursos anteriores estuvo en el colegio Nuryana de Aguere. Sus propios exalumnos, en el caso de Alejandro por segundo año consecutivo, les han propuesto para ganar el certamen. Han pasado la primera criba en una convocatoria inicial con 715 propuestas y están entre los 27 semifinalistas. El 5 de diciembre se conocerán los diez finalistas.

Albano de Alonso

Una frase que resume casi una filosofía para empezar la conversación: "Mi visión de la enseñanza se centra en la lucha desde el aula contra las desigualdades. La educación tiene que luchar por erradicar esas desigualdades y las injusticias que conlleva". Por eso, este profesor potencia e impulsa los intercambios, sobre todo con el Magreb y el África subsahariano.

Es el caso, por ejemplo, de Argelia, a donde viaja mañana mismo invitado por el Instituto Cervantes y junto a su director, Luis García Montero. O de los encuentros en Túnez, Marruecos o Benin.

En este último caso, se da una ruta de ida y vuelta con sus estudiantes. "Los nuestros les explican nuestra realidad aquí y allí comprueban la suya, tan diferente. Tenemos relación con un colegio en el Norte del país, de cultura indígena y lengua francesa pero cuyos chicos estudian español".

Reflexiona: "Hay muchas movilidades del proyecto Erasmus entre países europeos y me parece bien pero ahí debajo, muy cerca de nuestras islas, hay todo un mundo enorme, interesante y atractivo por descubrir".

Segunda declaración de intenciones clara y tajante de este profesor premiado por su capacidad para la innovación educativa: la defensa de la enseñanza pública. La lleva por bandera y la ejerce. Albano de Alonso, por último, se muestra "ilusionado" con la expectativa de estar ente los candidatos a mejor docente del país. Sobre todo porque "ha sido a propuesta de los alumnos".

Alejandro Yeray Machín

Desde el principio de este curso, Alejandro Yeray Machín -terminó en 2009 la carrera de Historia del Arte- ejerce como docente de Geografía e Historia a niños de 13 y 14 años de 2º de la ESO en el IES Mencey Acaymo de Güímar. En un ambiente "enriquecedor", asegura. Fue un paso meditado y buscado hacia un objetivo, la enseñanza pública, su vocación. Aunque no olvide al Colegio Nuryana donde fue profesor ocho años. Tampoco olvida mencionar al autor de la foto que ilustra estas líneas, realizada en el seno del centro educativo de Aguere: Jaime Chinarro. Alejandro valora: "Lo maravilloso de Educa Abanca es que son los exalumnos -para que no haya posibles tratos de favor- los que te proponen. En mi caso por segundo año consecutivo y eso no es frecuente. Lo hacen a través de correos a la Plataforma Mundo Educa en los que defienden por qué su profesor es el mejor de España. Si reúnes las condiciones del jurado sigues adelante.".

Su concepto de la enseñanza "no es imponer sino motivar a los alumnos y que te sigan porque creen en ti. Ser una especie de guía para ellos". Añade: "Además, siempre que puedo utilizo los videojuegos en el aula con fines educativos". Porque "en un mundo donde los chicos tardan siete segundos en descubrir si un vídeo les gusta o no, los cincuenta minutos de clase pueden ser muy largos. Por tanto la motivación del alumnado es importantísima. Por eso uso instagram y todas las redes sociales que puedo porque su mundo es el digital".

Aprobados sin plaza

Alejandro pertenece al colectivo Aprobados sin plaza. Reflexiona: "No soy funcionario, y lo de la calidad educativa se queda muchas veces en el bla, bla, bla. Hay gente con una manera diferente de hacer las cosas y muy preparada que está abajo en las listas de sustitución. Es curioso estar nominado dos veces y en ese puesto len as listas cuando debería ser al revés si se valorasen algunas cosas y se aplicasen los derechos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir toda oposición".

El profesor vuelve, para acabar, al Educa Abanca y comenta: "Si llego a la final entre los diez mejores, ya tengo garantizados dos días en Galicia compartiendo experiencias con otros compañeros". Ya en serio valora: "No es un tópico, con haber sido nominado y llegar hasta aquí estoy más que satisfecho".