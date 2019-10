Javier Moll: "La digitalización es el presente"

El presidente de Prensa Ibérica & Grupo Zeta, Javier Moll de Miguel, visitó ayer las instalaciones de EL DÍA, en Santa Cruz de Tenerife, para conocer al equipo humano que hace posible el periódico con más lectores de Canarias (128.000 según la segunda ola de 2019 del Estudio General de Medios) y subrayar su apuesta por unos medios de comunicación adaptados a un nuevo modelo de negocio en el que "la digitalización es el presente" y "el periodismo del futuro es un periodismo hecho a medida".

Moll recorrió todos los departamento de EL DÍA y saludó a sus trabajadores, con los que compartió su convencimiento de que "con la colaboración y el apoyo de todos, y con la decidida voluntad de la empresa de seguir invirtiendo en un sector en el que creemos firmemente, estoy convencido de que vamos a triunfar. Eso sí -advirtió-, tendremos que adaptarnos a los tiempos. Esto no es un mal sueño que va a pasar y vamos a poder volver al pasado. Eso no ocurrirá. Lo único que nos queda es el futuro".

El fundador de Prensa Ibérica resaltó que "la crisis no es una crisis de la prensa, es una crisis general del modelo de negocio. Y el nuestro, que conocíamos durante tantos años, ha cambiado. Han cambiado los márgenes y la manera de enfocarlo y, sobre todo, ha nacido un fenómeno que es la edición digital, que al principio se hacía como una moda pasajera, pero no se ha ido. Ya esta aquí y nos afecta a todos. No es una opción. La digitalización es el presente".

"Prensa Ibérica ha apostado decididamente por lo digital, ¿pero eso significa que el papel va a desaparecer? Yo no soy profeta, pero sí puedo decir que el papel desaparecerá el día que los ingresos que genera el papel, menos los gastos, dé un resultado negativo. Y eso no ha pasado. Todavía hay margen en el papel", afirmó.

"Por el contrario -aclaró-, lo digital es el presente. El papel va declinando impenitentemente, en unos sitios más que en otros, y los anuncios en papel son cada día más difíciles de conseguir... sin embargo, en lo digital crecemos".

Prensa Ibérica, que tomó el control de EL DÍA el pasado 8 de febrero de 2019, cuenta en la actualidad con 25 periódicos, con una tirada diaria conjunta que supera los 300.000 ejemplares y alcanza los 2,4 millones de lectores; 15 revistas y semanarios; 60 publicaciones corporativas y 50 portales digitales, con 25 millones de usuarios únicos y más de 600 millones de páginas vistas cada mes.

"En estos ocho meses aquí, estamos creciendo una barbaridad en lo digital -resaltó Moll-. También los ingresos, pese a que aún no cubren los gastos tradicionales que teníamos".

En su discurso ante la plantilla de EL DÍA, Moll insistió en que la intención de Prensa Ibérica es "seguir haciendo el mejor papel mientras sea posible" y avanzar a la vez en la edición digital.

Moll mostró ayer su satisfacción por visitar EL DÍA "en un año muy intenso para Prensa Ibérica", y recordó la relación que "durante tantos años" tuvo con José Rodríguez Ramírez, quien fuera editor y director de EL DÍA.

"Para Prensa Ibérica es un orgullo haber tenido la oportunidad de adquirir esta cabecera y tomar el timón de EL DÍA", subrayó Moll antes de sentenciar que esta operación no va de "un periódico de Las Palmas que ha comprado un periódico de Tenerife".

"Para empezar, yo no soy de Las Palmas", aclaró, "y nunca hemos enfocado nuestra carrera editorial, desde hace 41 años, en términos de localización geográfica. La he enfocado fundamentalmente en la vocación y la ilusión por desarrollar el periodismo local".

Para lograr presencia en todo el Archipiélago, Prensa Ibérica fundó La Opinión de Tenerife, "que fue un enorme esfuerzo y una gran ilusión", que se mantuvo hasta que surgió la oportunidad de comprar EL DÍA. "Entonces no tenía sentido hacernos la competencia a nosotros mismos. Ojalá hubiera sido posible, pero no hay mercado", lamentó.

Respecto a la expansión de Prensa Ibérica, Moll afirmó que su objetivo es "ser el primer grupo de comunicación de España. Ahora somos el segundo, en papel y en digital, pero para conseguirlo necesitamos un punto diferenciador que ya tenemos, aunque no le sacamos todo el partidos por limitaciones técnicas: nadie tiene 25 redacciones en España. Tenemos un colectivo muy notable de periodistas y administrativos que trabajan para el grupo y nadie tiene este potencial".

Puso como ejemplo de esa fortaleza el reciente incendio de Gran Canaria: "Nosotros pudimos dar la mejor información de ese incendio porque estábamos allí. Si lo que vas a ofrecer es Efe o Europa Press, eso lo da todo el mundo; pero solo nosotros pudimos ofrecer una información única, diferenciada y genuina".

La fuerza de esas 25 redacciones repartidas por toda España coloca a Prensa Ibérica a un nivel inalcanzable para la competencia actual: "¿Quién puede competir con nosotros en esa liga? Yo diría que nadie, porque nadie tiene 25 redacciones en España".

"Hasta ahora hemos luchado en la liga local e hiperlocal, y vamos a seguir luchando en ella cada vez más, pero ahora podemos jugar también la liga nacional y otra, que era inimaginable, que es la internacional -destacó-. No teníamos corresponsales en el extranjero, pero ahora los tenemos en París, en Nueva York, en Hong Kong, en Tokio o en Moscú. Podemos dar información original y nuestra. Y si les damos a lectores y anunciantes lo que necesitan, nuestro grupo se convierte en imbatible".

Para Moll, otra de las claves del futuro es conocer los gustos y necesidades de los lectores para lograr la personalización de la información, un perfil del cliente: "Tenemos que saber quiénes son, qué gustos tienen... y eso se llama big data. Hay que cruzar un montón de datos. Con ese objetivo hemos fichado recientemente, hace apenas 15 días, a un equipo completo de big data que nos va a facilitar muchísimo la cosas".

"El periodismo del futuro es un periodismo hecho a medida. Ya no somos diarios: la información no tiene fecha ni horario, el contacto con el lector es constante", sentenció Moll.