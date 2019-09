La ULL reconoce errores en la matriculación "que no se repetirán"

El proceso de matriculación on line de la ULL para el curso 2019-2020, abierto desde el lunes 23 hasta hoy, día 30, ha originado numerosas quejas por diferentes motivos, sobre todo entre alumnos de continuidad de las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología. Desde la ULL reconocen "un grave error" en el sistema el primer día. Lo dice Jorge Riera Ledesma, vicerrector de Agenda Digital, Modernización y Campus Central, quien añade: "Ha sido corregido con rapidez y analizado para que no vuelva a pasar".

Durante esa jornada inicial del proceso ocurrieron contratiempos importantes en varios grados. Entre otras cosas por la imposibilidad de seleccionar el turno de mañana en primera opción. Esta situación produjo un aluvión de reclamaciones en las secretarías.

Hay estudiantes que se quejan de una espera de treinta minutos o más. Otros ni siquiera pudieron acceder al procedimiento o solo consiguieron plaza en alguna asignatura. A día de hoy algunos continúan sin poderse matricular en determinadas materias.

Las quejas nacidas de estas dificultades se unen a las ya habidas con respecto a la fecha del proceso. El curso académico comenzó entre el 16 y el 19. Al menos una parte del alumnado se ha manifestado contrario a que la matrícula se haya postergado hasta el 23. Pero también hay argumentos a favor pues las actas de la convocatoria de septiembre cerraron el día 18 y "se agradece la matriculación tras tres días lectivos que ha permitido a muchos probar grupos, profesores y materias".

"Esto también tiene que ver con el número de plazas y con el de matrículas", señalan fuentes estudiantiles. Y añaden: "A estudiantes de segunda o tercera matriculación les aparecía como primera opción en el procedimiento". Asimismo se pasaron cartas de pago con cantidades irrisorias para cursos completos.

El vicerrector Riera, tras asumir esa "incidencia grave del lunes 23 entre las nueve y las once de la mañana" coincide con estas fuentes en que "el sistema no puede volver a fallar. Valora: "Ese error de emitir cartas de pago con un precio muy bajo, se detectó y se corrigió. A los afectados se les comunicó individualmente para rectificar en sede electrónica".

Riera explica: "El criterio es que el primero que accede se lleva el turno o la asignatura optativos. En pocos minutos todo el mundo lo intenta y produce incomodidad no poder acceder al servicio. Me gustaría que el criterio fuera otro". Y concluye: "Trabajamos para que el proceso de selección y pago sea cada vez más rápido. De los errores se aprende para que no vuelvan a ocurrir", concluye.

Más de 12.000 matriculados

La ULL ha facilitado los datos de matrícula de continuación -a partir de segundo curso- con fecha del pasado jueves a falta de dos jornadas. Eran 12.290 matriculados. el mayor número en el Grado de Educación (1.570 alumnos) seguido de Economía y Empress (1.511); Derecho (1.286) Ciencias de la Salud (1.223) y la Escuela Superior de Ingeniería (902).

Una 'odisea virtual' para poder matricularse

El principal problema durante la matriculación en la ULL se ha producido en las facultades de Educación y Psicología que abrían turno el pasado lunes 23. En concreto, entre los estudiantes de continuación, los que se matriculaban para cursar a partir del segundo año de la carrera. Psicología, a primera hora, y Educación al mediodía. Las redes sociales se llenaron de comentarios para quejarse de un sistema similar al de la final del concurso de murgas del Carnaval. O sea, el primero que accede se lleva el premio. Pero a los pocos minutos ya no hay plazas y la web se colapsa. Empiezan las clases "y no se sabe donde acudir porque puedes perder el turno que prefieres. O incluso no matricularte". Otra queja se refiere a la atención telefónica "con información y opiniones desde varios servicios a cual peor porque al final la culpa es tuya". Pedir cita en las secretarías o presentar una queja han sido los caminos elegidos. La ULL califica de excepcional lo ocurrido pero, según los afectados, carece de un protocolo de actuación. Quizá sea un error poner la matricula de todas las facultades el mismo día, aunque con una hora de diferencia para cada grado.