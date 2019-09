Los horrores de la pensión Padrón

Adoración de la Cruz Vera Rodríguez desaparece sin dejar rastro. En abril de ese año, José Antonio Luis Aguiar sale de prisión y en una fecha indeterminada empieza una relación sentimental con Adoración, conviviendo ambos en la habitación 306 de la pensión Padrón.Ángel Bermejo Beltrán, acompañado de José Antonio Luis Aguiar, hacen cuatro reintegros por 825 euros.Ángel Bermejo Beltrán comunica por primera vez, al menos que se tenga constancia documentada, del calvario del que era objeto a manos de José Antonio Luis Aguiar, conocido en los ámbitos policiales como El Jala. Así, Ángel le llega a contar a una doctora del centro de salud de Anaga las causas de las heridas que tiene por todo el cuerpo.Comunica las palizas de las que es víctima a otra médico, en esta ocasión, del centro de salud de Los Gladiolos a donde acudió tras otra brutal paliza propinada por su verdugo.Tanto el agresor como la víctima extrajeron 660 euros de un cajero automático, fruto de los dos subsidios que se ingresaban todos los días 25 de cada mes en la cuenta de Ángel.José Antonio y Ángel acuden una sucursal distinta a la que solía ir Ángel. A través de una ventanilla dentro de la oficina retiraron 660 euros. Ese mismo día vuelven a retirar otros 200 euros, pero esta vez de un cajero automático.Ángel relata su sufrimiento a los vigilantes del Albergue Municipal.En Nochebuena, Ángel y José Antonio extraen 800, 100 y 30 euros, de un cajero en tres movimientos distintos.Ángel logra darse a la fuga de su captor y aprovecha para contar las torturas de las que era objeto a las enfermeras del CAD.Fue el último día que se ve con vida a Ángel Beltrán tras acudir al CAD para que le dispensaran su dosis de metadona. Luego, nada más se supo de él hasta que se halló su esqueleto.Un hijo de los administradores de la pensión Padrón abre la habitación 302 con la intención de hacer obras y descubre huesos entre dos colchones. Más tarde se supo que el lugar en el que se cometió el crimen fue en la habitación 306. A pesar de que José Antonio intentó eliminar todo rastro de pruebas, la Policía Científica encontró suficientes vestigios para iniciar la investigación. Incluida una pequeña gota de sangre en el techo, junto a la lámpara y que, a la postre se relacionaría con sangre de Adoración de la Cruz Vera Rodríguez.La Policía, con las investigaciones realizadas y la identidad de la persona a la que correspondían los huesos hallados en la pensión Padrón imputa a José Antonio Luis Aguiar la autoría del asesinato de Ángel Bermejo Beltrán, un crimen cometido un año y medio antes.La Audiencia Provincial condena a José Antonio Luis Aguiar a 17 años y seis meses de prisión por el asesinato de Ángel Bermejo.Una hija de Adoración de la Cruz interpone una denuncia por la desaparición de su madre, de la que no sabe nada desde al menos unos cuatro años. No hay una relación muy fluida y, en principio no se puede concretar el momento de su desaparición.Un incendio en unos matorrales del barranco de Santos permite, tras su extinción, descubrir un petate con un cuerpo en el interior. El avanzado estado de descomposición dificulta su identificación.El examen forense practicado a los restos hallados en el barranco posibilita conectar dicho cuerpo con el caso de desaparición de Adoración.Los investigadores del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía concluyen la investigación que permite relacionar a José Antonio Luis Aguiar como presunto autor del asesinato de Adoración de la Cruz Vera.