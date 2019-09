Los laboratorios canarios buscan mayor apoyo empresarial

La ciencia no solo interesa a la población, también es capaz de sorprender a niños y mayores. A pesar de su atractivo, el avance de la investigación canaria está entredicho, entre otras cosas, debido a la falta de fondos. La feria de divulgación científica Macaronight se celebró ayer en varias regiones de la Macaronesia, entre ellas Tenerife y Gran Canaria, justamente para visibilizar la importancia de la ciencia y la necesidad de aumentar su hasta ahora escasa financiación.

Este sustento tiene que mejorar en dos vertientes: la gubernamental y la empresarial. En este último aspecto hizo hincapié el presidente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL), Juan Diego Bethencourt, que afirmó que "todos tenemos que hacer un esfuerzo de inversión en I+D, porque eso se traduce en resultados y mejoras competitivas y reales del desarrollo industrial y comercial".

En este sentido, destacó la importancia de la feria como un vehículo para "concienciar" y "poner en valor" la investigación científica tanto para los jóvenes "que en 10 años tendrán que tomar decisiones en las empresas" como para que el tejido empresarial que trabaja actualmente en las Islas "vea que estamos haciendo cosas prácticas que se pueden aprovechar". El vicerrector de investigación de la ULL, Ernesto Pereda, destacó la "fantástica oportunidad" que significa la celebración de la Macaronight para los jóvenes isleños. "Aquí pueden ver la investigación que se hace en Tenerife, que es de calidad y no tiene nada que envidiar a la que se realiza en otros lugares", concluyó Pereda. Asimismo, destacó que esta visibilidad pública podía ayudar a la Administración a comprobar "que la población se interesa" por lo que se está haciendo aquí.

La feria sacó a la calle la investigación que realizan los distintos centros de investigación de los cinco archipiélagos del Atlántico Norte: Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes para transmitir los últimos avances de la ciencia. En el Archipiélago, el evento se celebró durante todo el día de ayer en la Plaza del Adelantado, en La Laguna, y en Gran Canaria, en la Plaza Santa Ana. Tan solo en Tenerife se montaron 53 puestos en los que participaron diferentes grupos de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL), el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), entre otros. Además, se acompañó la jornada con varias proyecciones de documentales científicos.

Durante la mañana, 886 escolares de 19 institutos de la isla se acercaron con curiosidad a la plaza en busca de los nuevos conocimientos que podrían proporcionarles los investigadores. Envueltos en un ambiente de experimentación lúdica a pie de calle, los estudiantes de Secundaria y Bachillerato tuvieron la oportunidad de llevarse parte de su ADN colgado al cuello, ver cómo la inmensa presión del agua afectó a un vaso de café de cartón y entender qué funciones tiene el biodiésel. Los alumnos asistentes saltaban de mesa en mesas entusiasmados por las increíbles muestras científicas que los jóvenes investigadores les iban mostrando.

No faltaron exclamaciones de sorpresa cada vez que una de las investigadoras del grupo del proyecto Poseidón, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), mostraba el equipamiento que usa para subirse a un barco de expedición. Tampoco cuando los investigadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria les explicaron que los antibióticos no se pueden tomar en cualquier momento cuando uno está enfermo porque, si no, "las bacterias se vuelven resistentes". La feria, que durante la tarde volvió a estar ampliamente concurrida, demostró que la ciencia no solo interesa a la población, sino que es un sorprendente vehículo que permitirá el avance de la sociedad.