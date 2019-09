Los estudiantes sordos carecen todavía de intérpretes de signos

Los estudiantes sordos del Archipiélago carecen de intérpretes de lengua de signos en las aulas cuando está a punto de finalizar septiembre. Así lo denuncia la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias (Fasican).

Desde el colectivo recuerdan que

"nos esforzamos para que todo el alumnado con discapacidad auditiva comience el curso en igualdad de condiciones respecto a sus compañeros oyentes". Fasican muestra una "profunda indignación" porque no haya sido posible de nuevo.

Fasican recalca a la Consejería de Educación que la Ley 27/2007, de 23 de octubre "reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Ahí se plasma su derecho a aprender, conocer y usar la lengua de signos para adquirir conocimientos a través de ella". Desde el pasado lunes se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas. Las de Canarias se reunirán precisamente hoy en La Laguna para celebrar su día.

Fasican exige que la educación sea "equitativa, inclusiva y de calidad para las personas sordas a lo largo de toda la vida" y se dote al alumnado sordo de los suficientes recursos. "Los jóvenes no tienen por qué sufrir las consecuencias del procedimiento de contratación de los profesionales", concluyen.

Desde otro colectivo, Queremos Movernos, valoran: "Los compañeros ya empiezan a tomar carrerilla y ellos todavía no saben qué han dicho los profesores. La Consejería sacó a concurso la contratación y se la dio a una empresa cuya gestión ha sido nefasta y cada año ha hecho lo mismo: ahorrarse el mes de septiembre no contratando intérprete y enviándolo en octubre" Consideran que "la contratación de intérpretes debe ser directa. El problema trasciende lo político y se sitúa también en la gestión de técnicos y jefes de servicio ya que se arrastra año tras año y no se le da solución".