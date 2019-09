"Como dice Greta, salvemos el planeta"

Unas 2.000 personas, en su mayoría jóvenes, respondieron a la convocatoria de Juventud por el Clima para recorrer las calles de La Laguna entre el edificio central de la ULL y la plaza del Adelantado. En un ambiente festivo, y acompañados por muchos estudiantes de Secundaria, los universitarios mostraron su compromiso con el clima y la protección del medio ambiente. Fue la primera de las dos movilizaciones programadas en Tenerife durante la jornada de huelga para exigir acciones inmediatas contra el cambio climático. La segunda tuvo como escenario por la tarde la plaza de Weyler de Santa Cruz, de donde partió una manifestación a la que se sumaron varios miles de personas, tantas como 6.000 según los organizadores, cifra que rebaja a 3.500 la Policía Nacional.

La marcha recorre La Laguna entre las escaleras del edificio central del campus de la ULL y la plaza del Adelantado. Fresca, reivindicativa, espontánea, pero, sobre todo, multitudinaria y con un punto de ingenuidad que causa sorpresa y admiración entre quienes la ven pasar. Responden al mítico No nos mires, únete con pulgares arriba, media sonrisa, asentimientos de cabeza o aplausos.

Unas 2.000 personas -1.500 según la Policía Local y 2.500 en las cifras del colectivo promotor, Juventud por el Clima-, la mayoría jóvenes, protagonizan esta ruta por el casco de Aguere para hacer mucho ruido con el objetivo de hacer visible la lucha el cambio climático.

En la salida, la adaptación con letra ecológica de otro mito de la rebeldía, el Bella Ciao partisano de la resistencia italiana precede al ruido, las ovaciones y los gritos en cada etapa del camino. En el punto de partida se concentra poco a poco la gente. Sobre cualquier soporte grupos de chicos culminan su pancartas. La principal es elocuente en el lema: "Canarias exige acción climática". Un grito de guerra para animarse a salir: Por un planeta limpio, por un planeta verde, por una humanidad libre. Fuera depredadores.

Una manifestación lúdica

Protesta tranquila, lúdica y creativa en calidad y en cantidad. Como las de Anixua, Carlota, Amy y Daniela, de entre 15 y 16 años, compañeras en el IES La Laboral. Con su pancarta en inglés alusiva al plástico y las ideas claras: "Estamos aquí porque creemos en esta lucha. Quien niegue el cambio climático no tiene argumentos". Lo mismo piensan los alemanes Katherine y Victor, estudiantes Erasmus que vieron los carteles y no dudaron en sumarse a la movilización.

También son de La Laguna y estudian en el Cabrera Pinto, Inés, Ayleen Amanda y Marta, todas de 14 años. Y una emocionada Almudena (18) que llama a su madre porque había salido en la tele. Junto a ella, Javier (17), tan integrado en la marcha como el resto. Una masa entra en la avenida de la Trinidad y enfila luego las calles peatonales del casco. La Policía Local lagunera abre y cierra la larga marcha.

Entre los jóvenes se encontraba la rectora de la ULL, Rosa Aguilar, y parte de su equipo de gobierno, que se unieron a la concentración en apoyo a la iniciativa. El 81% de los docentes secundó la jornada de paro. Cuando la manifestación pasó junto al ayuntamiento, el alcalde Luis Yeray Gutiérrez, y miembros del equipo de gobierno se sumaron al grueso de la marcha con una pancarta que expresa el compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Más consignas: Menos basura, más cultura; Gobierne quien gobierne el planeta se defiende o No el clima, cambien el sistema... Así hasta la plaza del Adelantado. Allí, en la meta, Camila, Yocelyn y Hang, alumnas del colegio Salesianos de La Cuesta, muestran una enorme madurez a sus 16 años. Lo tienen clarísimo. Pero para claridad la de Simón, 18 años, de Los Cristianos: "Esto es para que les llegue a los mayores. Todavía me queda mucha vida por delante y quiero poder vivirla".

En el final de la jornada matinal Fede, de Juventud por el Clima, se sube a un banco y megáfono en mano desde su particular Hyde Park Corner lee el manifiesto consensuado, aunque literalmente cumplía la repetida frase Me quedo sin voz, me quedo sin planeta. En el documento reclaman, entre otras cosas, potenciar un transporte público asequible y de calidad basado en energía renovable; reestructurar el sector agrícola para fortalecer las empresas locales o relanzar la depuración y reutilización del agua.

Un organizador desbordado

Eduardo Febles, organizador, algo desbordado porque sus previsiones de logística eran para 300 personas aunque lo resolvieron bien, convocó a todos para bajar por la tarde a Santa Cruz. El complemento del horario vespertino en la capital no fue tal. Ni siquiera la guinda del pastel, sino el pastel mismo. Entre 3.500 y 6.000 manifestantes -muchos repitieron-, según las fuentes, convocados por 130 colectivos, salen a la calle de Santa Cruz para avanzar entre las plazas de Weyler -se llenó para escuchar el manifiesto en torno a la fuente central-.

Luego, la manifestación -a la que se sumaron muchas personas con mayor media de edad e incluso familias enteras- partió calle Méndez Núñez adelante con el mismo ambiente reivindicativo y festivo de la marcha lagunera de la mañana. Hasta la plaza de la Candelaria, donde la música puso el broche a una jornadas que, en palabras de Eduardo Febles, "es el inicio del camino y no el final de nada".