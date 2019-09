Los sindicatos cifran en más de 300 profesores el déficit de los colegios

La Dirección General de Personal de la Consejería de Educación validará de inmediato todas las solicitudes de disponibilidad de docentes presentadas después del 1 de julio y antes del 30 de septiembre. Es una de las medidas tomadas por el departamento que dirige Marisol Collado. Esta considera que se trata de un problema "heredado del anterior equipo". Valora como claves dos factores: afrontar el cambio de las 20 a las 18 horas y el aumento del alumnado. Solo para el primero ha habido que contratar a 1.400 profesores, lo cual absorbió una parte importante de las listas ahora prácticamente vacías. Personal ha adoptado medidas urgentes y extraordinarias fundamentadas jurídicamente. Entre ellas las ofertas a través de web, "un esfuerzo ímprobo del personal" porque son personalizadas. O sea para cubrir determinadas horas en un centro concreto. Y para eso hay que ir uno a uno, recoger currículum y ver la disponibilidad. También descongelar las listas antes del 1 de octubre para que estén disponibles. Y, por último, la apertura extraordinaria y urgente de las listas. En dos fases: la primera, según se inscriban personas con los requisitos adecuados para contratarlas casi inmediatamente, y la segunda con idea de tener una lista completa para el resto.

El déficit de las plantillas de profesores en los centros educativos de Canarias asciende en este principio del curso a más de 300, fundamentalmente en determinas asignaturas de Secundaria y FP. Los cálculos para definir una cifra exacta varían según las fuentes consultadas. Entre los sindicatos, el mayoritario en la enseñanza no universitaria, ANPE, establece que faltan 250, mientras STEC-IC eleva el número a aproximadamente 360. La Consejería de Educación reconoce unos 300. Las razones son distintas para las partes, pero coinciden en dos: la aplicación de la ley que rebaja de 20 a 18 las horas lectivas en Secundaria y la falta de planificación y previsión que supuso no abrir las listas de especialidades antes del verano.

Según los datos recabados por los sindicatos hay problemas para dar las clases en disciplinas como Lengua, Matemáticas o Física y Química. Con un goteo de entre catorce, diez o quince plazas por cubrir en cada centro educativo. Y en toda Canarias.

Se han producido nombramientos excepcionales vía página web pero todo eso lleva un trámite. Gerardo Rodríguez, del STEC-IC valora: "Hemos pedido una apertura de las listas agotadas y de todas, en general. Pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque hay que hacer realidad el descenso de 20 a 18 horas lectivas y contratar por ese motivo a más profesorado. Tendrían que haberlo planificado y ver las secuelas de lo que ha sido una reivindicación sindical permanente. Esas secuelas no se tuvieron en cuenta".

Bajas médicas

Rodríguez desvela otro factor: "Ha habido problemas en la gestión de las bajas médicas. Ya nos quejamos en la primera mesa con el nuevo equipo de la Consejería porque deban pasar revisión docentes que ya están de alta y tienen nombramiento. No les han permitido acceder a él y se les ha retenido en lista un montón de tiempo hasta que pasen la inspección médica. Algunos no se han podido incorporar y lo consideramos muy grave".

Pero la clave para Rodríguez es que "la apertura de listas debió hacerse antes del verano y ahora ya ha sido tarde". Un conjunto de factores que han derivado en un principio de curso complicado con alumnos y profesores como principales perjudicados.

El dirigente sindical reconoce que "el nombramiento de algunas vacantes a tiempo parcial el viernes pasado supuso que muchos docentes tomaran posesión esta semana y eso ha podido paliar un poco el problema y aminorar algo ese dato de 360 profesores de déficit concentrados fundamentalmente en Secundaria y FP".

Pese a este alivio temporal, la propia directora de Personal, Marisol Collado, recuerda Rodríguez, " ha reconocido la situación como dramática. Y se pudo evitar con una apertura de listas el curso pasado para prevenir". Además de lo anterior, Rodríguez insiste: "Entendemos que hay un empeño de la Inspección Médica para que pasen revisión quienes ya tienen el alta de su médico de cabecera. No tiene ni lógica ni sentido común".

Rodríguez no entra en la rumorología que apunta a la posibilidad de que la Consejería haya frenado el proceso de manera intencionada para no abonar la nómina de septiembre. La directora general de Personal ha sido contundente esta semana: "Es rotundamente falso y lo desmiento. No nos jugamos la gestión y la imagen por ahorrarnos ocho o diez días. Y estamos abiertos a cualquier auditoría. Las listas de Matemáticas, Lengua o Física y Química están vacías salvo las personas a las que ahora hemos retirado la retención".

Hoy, reunión en Las Palmas

La Dirección General de Personal de Educación ha convocado hoy a una reunión en Las Palmas (11:30 horas) a los sindicatos para tratar este problema y la apertura de listas a la mayor brevedad de tiempo. Desde la parte sindical pedirán que se completen las plantillas docentes y se analice lo que ha pasado con la gestión de las bajas medicas. Las fuerzas sindicales consideran que los centros públicos deben contar con la plantilla al completo desde el inicio del curso porque, de lo contrario, la calidad educativa se resiente.

La Consejería plantea que es un problema heredado

La lista de las urgencias

La Dirección de Personal de la Consejería de Educación ha abierto un plazo urgente y extraordinario para que quienes lo deseen puedan ponerse en condición de disponibles en determinadas especialidades que presentan una falta de efectivos. Esta medida afecta a los integrantes de las listas de empleo de las siguientes asignaturas de Secundaria y FP:

- Lengua Castellana y Literatura

- Matemáticas

- Física y Química

- Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

- Sistemas Electrónicos

Informática

- Procesos y Medios de Comunicación

- Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

- Mantenimiento de Vehículos

- Instalaciones Electrotécnicas

- Sistemas y Aplicaciones Informáticas

- Soldadura

- Estética

- Cocina y Pastelería

'Carencias' en el PAS

La sección de Personal Laboral del STEC-IC, a través de un comunicado que firma Isabel Fuentes, delegada de personal y miembro del Secretariado Nacional del sindicato, denuncia que "la Consejería de Educación pone la límite al personal de administración y servicios de los centros educativos públicos de Canarias". Asegura Fuentes que "el PAS tiene hoy día peores condiciones laborales que hace 25 años porque no sólo no se han creado plazas sino que se dejaron de cubrir vacantes o se han suprimido". En este sentido, desde IC valoran que las ratios están "sobredimensionadas" en todas las categorías. Otras carencias serían unos procedimientos de cobertura de sustituciones "muy lentos" o el "avance en las privatizaciones del personal que atiende este servicio esencial". La denuncia sindical apostilla: "Cada día más trabajadores dejan de prestar servicio en un centro educativo para hacerlo en varios y hasta en una misma jornada laboral". Califican desde el STEC como "poco acertada" la gestión del nuevo gobierno con "un aumento de la burocracia en las secretarías de los centros educativos, con órdenes y contraórdenes al día siguiente". Fuentes recuerda que "desde principios de mes hemos solicitado una reunión con el Secretario General Técnico, sin recibir respuesta". Además "se ha entregado un Plan de reconocimiento para el personal laboral del que seguimos sin tener contestación". La dirigente sindical concluye: "La situación del personal laboral en los centros educativos es bastante caótica, encontrándose en situación límite, y resulta urgente un aumento de plantilla".