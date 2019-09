El dueño del asadero afectado por salmonella: "Le puede pasar a cualquiera"

El dueño del Asadero de Pollos Arrocha, en Playa Honda (Lanzarote), ha achacado la intoxicación por salmonella que ha llevado a Salud Pública a paralizar la actividad de su establecimiento "al huevo" que usaron "para hacer tortillas". "Esto le puede pasar a cualquiera", ha señalado Victorino Arrocha, que ha reconocido que en 2017 se detectó otro brote en su establecimiento.

"En 2017 me pasó lo mismo. Y basta para que te pase una vez para que te pase dos", ha apuntado Arrocha, que ha querido "lavar su imagen" tras lo ocurrido. "Porque llevamos 40 años, aunque tengo una clientela fiel, porque la otra vez que me pasó la gente siguió viniendo porque saben que son cosas que pueden pasar", ha señalado el dueño de Pollos Arrocha, que no obstante reconoce que le "afecta" lo ocurrido. "Porque cuando pasa una cosa de estas todo el mundo se ensaña un poco", ha lamentado.

Sobre el origen del brote, aunque aún no ha recibido confirmación de Sanidad, Victorino Arrocha ha insistido en que "seguro" que es del huevo, como afirma que les ocurrió hace dos años. "Los huevos vienen por garrafas porque Sanidad ya no permite los cartones y una de esas garrafas vino mal, hice un par de tortillas y eso es lo que ha afectado", ha sostenido.

"Dijeron que si era del pollo o de las croquetas, pero de eso no es nada, es del huevo que usamos para la tortilla, aunque estoy esperando que me lo confirmen. Pero lo sé porque una empleada mía se llevó media tortilla ese día y le pasó lo mismo", ha insistido el dueño de Pollos Arrocha, precisando que en el caso de esta trabajadora "no quedó ingresada, le dieron el alta".

