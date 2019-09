El Gobierno está en contra de regular la prostitución

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, considera que regular laboralmente la prostitución sería como abrir la puerta a permitir que el proxeneta decidiera "cuántas relaciones sexuales, por cuántos sitios, si es o no con condón y a cambio de cuánto dinero". "Eso es una relación laboral, que un tercero me diga a mí qué servicio tengo que prestar a otra persona", aseveró la magistrada y ahora viceconsejera en una entrevista en 7.7 Radio recogida por Europa Press.

Vallejo se declaró abolicionista de la prostitución en el sentido de "no regular" para garantizar que no se incluya una regulación que permita "un contrato de trabajo que tenga por objeto que yo como mujer contrate con una persona, el proxeneta, que yo deba tener relaciones sexuales con un tercero y que ese proxeneta, como es mi jefe, me diga cuántas relaciones sexuales, por cuántos sitios, si es o no con condón y a cambio de cuánto dinero".

Vallejo, viceconsejera de Justicia: "No es posible un contrato porque no es un trabajo cualquiera"

"A día de hoy la prostitución no es legal y no es posible un contrato de trabajo de esa índole", explicó. "Lo que se defiende desde el PSOE y otras fuerzas progresistas es que no se produzca esa regulación como si fuera un trabajo cualquiera, porque no es un trabajo cualquiera", defendió.

"Lo que se defiende es que no se facilite, por tanto, un mercado de la venta del cuerpo de las personas", detalló. Vallejo remarcó en ese sentido que, además, la evolución de la prostitución tiene "mucho que ver con la explotación" porque la mayoría de mujeres que están en situación de prostitución lo están porque están en "situación de vulnerabilidad". Por ello, se mostró contraria a regular laboralmente este fenómeno porque considera, además, que en los países donde se ha hecho ha traído un "aumento de la demanda".