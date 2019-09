La líder de Vox en Elche denuncia a su expareja por agresión y niega que sea violencia de género

La edil de Vox en Elche Amparo Cerdá ha comparecido esta tarde, con carácter de urgencia, para explicar que el pasado 3 de mayo presentó una denuncia por agresión contra su exmarido, y se ha negado a reconocer que se trata de un caso de violencio de género. La también portavoz del grupo municipal de Vox del Ayuntamiento de Elche ha explicado esta tarde que el pasado 3 de mayo sí que se personó en la comisaría de la Policía Nacional de Elche, pero que lo hizo con la intención de poner una denuncia por agresión contra su exmarido por un hecho puntual, pero que, en todo momento, solicitó que no se tratase el caso como violencia de género, al no considerarse una víctima de este tipo.

Amparo Cerdá ha insistido en varias ocasiones que su caso "no es violencia de género", para no salirse de la línea de su partido, que se opone la ley contra la violencio de género, y ha dicho, acto seguido, que la Policía Nacional cumplió con la ley y activó el protocolo de violencia de género pese a que ella se considera "un víctima de una agresión física, y no una víctima de violencia de género, aunque la ley me defina como víctima de violencia de género".

De esta forma, la edil ilicitana ha querido dejar claro que "no he utilizado esta denuncia en beneficio personal, ni para obtener un beneficio durante un caso de divorcio", y ha considerado que, para ella, una mujer víctima de violencia de género es la que "sufre una agresión o maltrado continuado en el ámbito interfamiliar".

Finalmente, Amparo Cerdá ha pedido que se respete la presunción de inocencia, aunque haya sido ella la que ha interpuesto la denuncia contra su exmarido.