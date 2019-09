Una bienvenida festiva

Curiosidad, interés por lo desconocido, tal vez la necesidad de buscar orientación ante la nueva etapa educativa o simple novelería. Alguna de esas sensaciones o quizás todas llevaron a cientos de estudiantes, más de 1.000, a acercarse durante la mañana al Pabellón Deportivo del Campus Central de la Universidad de La Laguna y participar en el Welcome Party, muy al estilo americano, organizado para ellos como recibimiento por el nuevo curso.

Sobre las once de la mañana una multitud de jóvenes se agolpaban en la puerta del polideportivo donde en un puesto de mando avanzado, con varios voluntarios dentro (camiseta morada y la palabra organización destacada en la espalda), les entregaban un croquis de la distribución interior y un papel para rellenar sus datos y tomar parte en el sorteo de un viaje alrededor del mundo. La mañana prometía.

Dentro del recinto -reino de la humedad y el calor, el único pero-, un total de 22 puestos distribuidos en torno a un escenario central, el eje de esta feria informativa y lúdica de casi tres horas. En ese espacio nucleador se sucedieron exhibiciones deportivas, sorteos y concursos, una pausa saludable y una charla sobre alimentación y hábitos saludables.

Los once primeras jaimas quedaron reservadas para servicios universitarios, desde Información y Orientación a Idiomas y Empleabilidad o Nuevas Tecnologías. Tampoco faltaron datos sobre la participación estudiantil y programas como el de Atención a Estudiantes con Altas Capacidades (ATENEA) o con Necesidades Específicas (PAED), entre otros. También hubo tiempo para las referencias sobre el municipio de La Laguna.

'Tu escuela o facultad'

Los once siguientes espacios correspondían al lema de búsqueda del estudiante: Tu escuela o facultad. Cada uno se esforzó en llegar a ese objetivo después de superar las reticencias previas: "Vamos a entrar, ya que vinimos", le decía un chico a otro en la puerta.

Entre síntomas de creatividad en la estructura del puesto o en la manera de vestir, los voluntarios explicaban qué ofrece Biología, Bellas Artes, Ingeniería o Ciencias de la Salud. Dos estands destacaron y se llevaron premio: Derecho y Ciencias Sociales y de la Comunicación (para alegría de Maya y sus compañeros).

La feria ha contado con esta imprescindible colaboración de las diferentes delegaciones del alumnado de las facultades y escuelas, encargadas de montar los estands para atender a los visitantes y de movilizar a los estudiantes de sus centros respectivos para que no faltaran a esta cita especial. Al fondo, un par de puestos especiales: los de comida tradicional canaria. Queso, plátanos y leche para desayunar. Productos locales ofrecidos por varias empresas colaboradoras. Un detalle. Poco a poco, ante tanta oferta atractiva y una cada vez mayor demanda el recinto se llenó.

El alumnado valora muy positivamente el formato de feria empleado porque, en general, le ha permitido dar respuesta a sus dudas de una manera inmediata y directa. Así, por ejemplo, Goretti, que inicia los estudios de Psicología, considera la idea como "muy necesaria para conocer gente que te pueda mostrar qué ofrece la carrera porque al principio todo es nuevo y te agobias un poco. El único fallo es que deberían hacerlo en un recinto más amplio. Me han acogido de forma maravillosa, con buenos consejos".

Adela, por su parte, accede a Antropología y Sociología al no poder estudiar lo que deseaba, Trabajo Social. Asegura que "la información me ha valido de mucho y he resuelto muchísimas dudas. Lo peor el calor porque hay muchísima gente dentro".

Desde el otro lado, Serena, voluntaria y en Segundo de Periodismo, lo tiene muy claro: "Ojalá hubiera tenido el año pasado algo así cuando entré". Desde la organización, la vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara, Lastenia Hernández Zamora, mostraba su satisfacción por el resultado final. Un balance exitoso ha acompañado a esta iniciativa novedosa y que llega con una evidente vocación de continuidad. La fiesta da paso ahora al estudio.