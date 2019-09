Un cable de baja tensión, principal hipótesis del origen del gran incendio forestal de Gran Canaria

Un cable de baja tensión o distribución es la principal hipótesis que manejan los investigadores sobre el origen del gran incendio forestal que se inició el 17 de agosto y que arrasó unas 9.200 hectáreas en la cumbre de Gran Canaria.

Las llamas afectaron a los municipios de Valleseco, Vega de San Mateo, Artenara, Tejeda, Moya, Santa María de Guía, Gáldar y Agaete, de donde tuvieron que ser evacuados unas 10.000 personas hasta la estabilización del incendio.

Según ha indicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, los especialistas continúan trabajando para esclarecer al 100% las causas de un fuego que afectó a unos 112 kilómetros de terreno y que tuvo en vilo a los canarios durante una semana.

Por su parte, Canarias Ahora ha avanzado que, en concreto, el incendio se habría iniciado con el contacto de un cable con un pino canario de gran envergadura en el barranco de La Virgen, propagándose luego con rapidez.

El medio digital explica que dicho cable forma parte un tendido eléctrico propiedad de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas aunque el lugar del origen estaría fuera de sus terrenos.

AHORA MISMO NO HAY CONFIRMACIÓN OFICIAL

En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho especial hincapié en que ahora mismo no hay ninguna confirmación oficial de que el fuego se haya producido de esta manera. "Se están avanzando en las investigaciones --insistió-- pero no hay un informe definitivo que nos permita decir que esa es la causa".

"Siempre se han barajado dos posibilidades [tendido eléctrico y pirómano] pero todavía no podemos trasladar ni a la Fiscalía ni a la sociedad grancanaria que esa es la causa exacta que ha producido el incendio", observó.

Cuestionado sobre qué pasaría si se confirma esta hipótesis, Morales señaló que será la Fiscalía, cuando se presente el informe definitivo que aún no se tiene, la que inicie el procedimiento para exigir responsabilidades.