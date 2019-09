Trabajo inspecciona a un hotel en el que un cliente abusó de una camarera de piso

El Gobierno de Canarias ha solicitado a través de su Instituto de Igualdad a la Dirección General de Trabajo que se inspeccione al hotel de Playa Blanca donde una camarera de piso sufrió el pasado mes de agosto un abuso sexual por parte de un cliente, para que se investigue si el establecimiento cumple con lo establecido en la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El turista, de origen británico, fue condenado en un juicio rápido en agosto a pagar una multa de 2.000 euros por un delito de abuso sexual y se le prohibió acercarse a la víctima. En el juicio rápido quedó demostrado que el turista exhibió a la trabajadora un mensaje en su teléfono en el que le ofrecía 59 euros por relaciones sexuales, al mismo tiempo que la cogió por el brazo hasta que la camarera de piso pudo salir de la habitación.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, califica de "gravedad extrema" la denuncia formulada por la Plataforma feminista 8M y la asociación Kellys, que aseguran que el hotel no atendió correctamente a su empleada cuando contó que un cliente había intentado violarla mientras limpiaba su habitación. "Después de un forcejeo consiguió huir y pedir ayuda a sus superiores en el hotel que no la auxiliaron en absoluto, no llamaron a un médico, no llamaron a la policía...lejos de eso, la asignaron más trabajo cerca de la habitación donde se cometió el delito", señala la denuncia de las Kellys.

"Que no vuelva a repetirse"



"Este caso es una muestra evidente de que se debe mejorar la prevención y protección de las mujeres en sus centros de trabajo así como la formación del empresariado. Este caso no puede quedar en la sombra. Haremos cuanto esté en nuestras por que las trabajadoras sientan respaldados sus derechos, tanto humanos como profesionales, y para que situaciones como estas no vuelvan a repetirse", añade Kika Fumero.

El Instituto de Igualdad resalta que los planes de Igualdad en las empresas, cuya definición viene recogida en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva mujeres y hombres, "deben ser medidas tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades, así como eliminar la discriminación por razón de sexo, además se apuesta de forma decidida por la conciliación de la vida familiar y laboral, y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de género". También recuerdan el Buzón Lila de Canarias para la igualdad laboral en la islas.