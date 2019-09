Álvaro Díaz: "Quien tiene las ideas tiene el poder; solo ellas nos pueden hacer imprescindibles"

Les presento al hombre que controla el Gran hermano. Álvaro Díaz (Oviedo, 1977) es uno de los pesos pesados que tienen el mando en el mundo televisivo español. Director general de Zeppelin desde julio de 2016, Díaz lleva casi veinte años vinculado a la compañía como subdirector de contenidos, director de programas, guionista... Desde 2010 hasta hoy es productor ejecutivo de propuestas como Gran hermano (que dirigió durante más de nueve años), GH VIP, Fama a bailar y El puente.

Hay espectadores convencidos de que la realidad de GH es, en algunos momentos, ficción escrita desde el exterior.

Si no les he convencido en 20 años dudo que pueda hacerlo ahora. La realidad es un género maravilloso al que, a veces, exigimos y criticamos mucho más que a la ficción.

¿El efecto Pantoja en Supervivientes podría tener daños colaterales en la búsqueda de grandes audiencias?

El éxito rotundo de un programa de entretenimiento siempre es una buena noticia. Me preocupan más los daños colaterales de un mal dato de audiencia.

Mercedes Milá, ¿no es tan fiera como la pintan?

Déjate, déjate? Es una mujer increíble de la que he aprendido muchísimo y con la que he tenido la suerte de compartir grandes momentos, profesionales y personales.

¿Hay mucho prejuicio con El Rubius?

Rubén es una de las personas con más talento que he visto en mi carrera. Es creativo, contagia ilusión y tiene las cosas muy claras. Controla absolutamente todo el proceso de Virtual Hero y le apasiona. Trabajar codo con codo con el equipo de Zeppelin es un privilegio porque aprendemos de él cada día.

¿A qué VIPS mundiales le gustaría fichar para un GH VIP 8?

Ahora mismo lo que de verdad me apetece es hacer disfrutar con los que hemos fichado para la séptima edición. Y digo hacer disfrutar porque lo importante no son nuestros gustos, sino los de nuestros espectadores. Las propuestas que escuchamos antes de cada edición son de lo más variadas, y las combinaciones, casi infinitas. Es una de las grandezas del formato: tan importante es quién entra como con quién entra.

Netflix y la batalla con las salas de cine, ¿hay o habrá vencedor?

Roma, el estreno de The Irishman, la posible adquisición de salas por parte de Netflix? Creo que no hay que hablar en términos de vencedor y vencido entre el streaming y las salas. Son formas distintas de consumir un contenido. Me encanta Netflix y me encanta ir al cine.

Disney, Apple, Amazon, HBO, Netflix? ¿Habrá pastel para todos?

Y los que faltan por llegar. Como usuarios cabe pensar que acabaremos haciendo una selección en función de nuestras preferencias. Como productor es una excelente noticia y, de hecho, ya estamos trabajando con muchas de ellas.

¿Está todo inventado en la tele?

Ni en la tele ni en ningún sitio. Creo firmemente en la imaginación y en nuestra capacidad de sorprender y ser sorprendidos. Que sea fácil o no eso ya es otra historia.

¿Cuándo sabe si un programa va a funcionar o tendrá problemas?

A ciencia cierta, a toro pasado. De no ser así el primer fracaso hubiera sido el último. Todos los proyectos se abordan con la misma ilusión, profesionalidad y con el deseo de ofrecer algo único al espectador.

¿En qué aguas televisivas no se metería nunca?

No se me ocurre ninguna. No me gustan los prejuicios y nunca antepondría mis gustos a los del consumidor al que va el producto.

¿Qué televisión ve como espectador?

Toda la que puedo. Me encanta la tele. De todas formas, se queda un poco corto hablar de televisión y de espectador. Si hablamos de contenidos y consumidores o usuarios la cosa se amplía mucho.

¿Qué enseña un programa como SKAM de la juventud actual?

SKAM España, la serie que producimos para Movistar+, es una ventana al día a día de un grupo de adolescentes en su camino a la vida adulta. No solo ofrece a los jóvenes herramientas para fortalecer su autoestima y desmonta tabúes, sino que además permite a los adultos acercarse a ellos y comprenderlos mejor. Por primera vez podemos observarlos por una mirilla y ver qué sienten, cómo viven su adolescencia y qué les preocupa.

¿Algún fracaso le dolió especialmente?

Todos duelen exactamente igual, lo que sí es cierto es que aprendes a tener perspectiva. Mi padre siempre me decía: "Ni cuando es bueno es tan bueno ni cuando es malo es tan malo".

Los fans más radicales de Juego de tronos pedían que se rehiciera el final a su gusto, ¿hasta qué punto influyen las redes sociales en el devenir de un programa?

Estamos pendientes y valoramos lo que se comenta en redes, pero no deben condicionar nuestra forma de trabajar. Entre otras cosas porque las opiniones son muy distintas y lo que para alguien es un gran acierto puede ser un enorme error para otro. Por ejemplo, si hubiéramos escuchado al pie de la letra a los fans de SKAM España, Cris (Irene Ferreiro) no hubiera tenido temporada propia. Más que nada, porque no imaginaban la posibilidad de que así fuera, ya que en ninguna de las versiones internacionales la tuvo.

¿Trabajar para una cadena de pago es muy distinto a hacerlo con una generalista?

Cada cliente y cada proyecto es distinto, pero el objetivo es siempre el mismo: ofrecer el mejor contenido a sus espectadores. Como productora solo hay una manera de conseguirlo y es apasionarse y dar lo mejor con cada producción.

¿Costó mucho cruzar El puente?

Las dos temporadas de El puente, que están disponibles bajo demanda en #0 de Movistar+, han supuesto una experiencia maravillosa para el equipo. Es un formato original creado por Zeppelin que recibió excelentes críticas, se ha vendido internacionalmente y nos ha brindado nuevas oportunidades en las que ya estamos trabajando.

¿Cómo repercute el consumo a la carta por internet en el planteamiento de una productora?

Es un factor que afecta más a temas de consumo, programación, medición de audiencias? Desde un punto de vista de estricta producción no varía sustancialmente nuestra forma de trabajar.

¿La creatividad es la madre del cordero televisivo hoy en día?

Y cada vez más. Las ideas son lo único que nos pueden hacer imprescindibles. Todo lo demás se puede hacer de mil maneras y si no lo hacemos nosotros lo hará otro. Mejor o peor, pero lo hará. En cambio, el que tiene la idea tiene el poder.

¿Cómo será la televisión dentro de cinco años? ¿Realidad inmersiva, pantallas con IA, interactividad??

A ciencia cierta te lo podré decir dentro de seis. Creo que pasamos demasiado tiempo hablando de un futuro que ya es presente y cómo aprovechemos las enormes oportunidades que tenemos hoy condicionará lo que hagamos mañana.

¿Cómo era el Álvaro Díaz que empezó como novato?

Pues quitando la experiencia te diría que igual. Con las mismas ganas, la misma ilusión y la misma sensación de suerte por trabajar en lo que me apasiona.

Después de casi veinte años con Gran hermano, ¿ya sabe por qué unas ediciones funcionan mejor o peor que otras?

Durante el desarrollo de cada edición y al acabar cada una de ellas hacemos un análisis detallado y sacamos nuestras conclusiones. No creo que haya una razón única: depende de muchos factores y, por supuesto, de a quién le preguntes. Yo tengo mi opinión sobre cada una de las ediciones, pero no deja de ser eso, una opinión más.

¿Qué novedades ha llevado Zeppelin al Festival de Televisión de Vitoria, FesTVal?

Por un lado, hemos presentado nuestra nueva imagen. La hemos adaptado a nuestra actual manera de producir y a la variedad de géneros que trabajamos, que van desde el anime a la ficción, pasando por el reality o los talents. Por otro lado, hemos dado a conocer nuestra nueva sede en Vitoria-Gasteiz, que produce ya proyectos de anime.