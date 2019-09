CCOO abre el curso educativo con la meta de un 5% de inversión en el área

"Es el momento del profesorado". Así valoran desde la Federación de Enseñanza de CCOO el inicio del curso educativo. Comisiones Obreras entiende que "no caben más excusas y ha de darse prioridad a la mejora de las condiciones laborales del personal docente de Canarias, apostando seriamente por la Educación". Y añaden: "Queremos que esta sea la legislatura en que el profesorado acabe recuperando todos sus derechos". Para ello pide al Gobierno de Canarias "voluntad política" para que su inversión en la educación pública no universitaria alcance a lo largo de este mandato el 5 % del PIB regional, tal como establece la Ley Canaria de Educación.

Así lo ha expresado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en las islas, José Ramón Barroso, quien también presentará hoy en la reunión con la Consejería de Educación otras medidas como la adaptación de la oferta de FP a las demandas sociales o la cotización del primer día de septiembre de interinos y funcionarios en prácticas.

Barroso demanda "voluntad política" al nuevo Gobierno de PSOE, Podemos, NC y ASG, ahora que, en su opinión, tiene la posibilidad de arreglar "errores" cometidos en el anterior Ejecutivo de CC, como el incumplimiento de la cuota del 5 por ciento de inversión del PIB en educación no universitaria, la falta de implantación de la educación de 0 a 3 años o los "recortes" mantenidos en la nómina de los docentes desde 2010.

El representante sindical advierte de que tomarán medidas legales si el Ejecutivo regional no cumple con una Ley Canaria de Educación que, entre otras cuestiones, establece una progresividad de la inversión en educación pública no universitaria hasta 2022 que "no ha existido".

Comisiones Obreras ha lamentado asimismo que la Consejería haya dado de alta a los interinos y funcionarios en prácticas el segundo día de septiembre, cuando debió hacerlo el primer día del mes, un proceder que Inspección de Trabajo, según Barroso, ya censuró el año pasado.

Por otro lado, CCOO incide en que se priorice la Formación Profesional presencial, enseñanza que "se ha ido olvidando" por otras opciones como la semipresencial o la FP dual, y ha demandado que se eliminen los horarios ponderados de FP porque dificultan, a su juicio, la labor de los docentes.

En cuanto al acceso a la función pública docente, el sindicato solicita al Gobierno que defienda ante la Administración central un acceso "sin pruebas eliminatorias" porque evitaría que haya plazas sin adjudicar dentro de un cuerpo de profesionales "envejecido".

Barroso insiste en que esta oferta de empleo público ha sido inferior a la prevista en todas las comunidades autónomas, especialmente en los cuerpos docentes, donde más de 100.000 plazas de profesores no se han cubierto. Además, propondrán la jornada semanal de 23 horas lectivas y 26 de permanencia para el cuerpo de maestros, así como la de 35 para todos los cuerpos docentes.