La buena estrella de una modelo canaria de 17 años

Las chicas ya no quieren ser princesas. Ahora, directamente, son modelos altamente preparadas, también, en lo académico. Y eso, sumado a su particular belleza y su "diciplina y constancia", acaba teniendo frutos como los de la maniquí de Las Palmas de Gran Canaria Silvia López, que este martes ocupó la portada del periódico británico The Times con una imagen suya desfilando en la presentación de la colección de Burberry en la London FW20, una de las pasarelas más importantes del mundo y una de las marcas más bristish de la historia.

"Quien se lo curra llega lejos", señala Lartaun Pérez, director de la agencia Pop House, quien no podía el lunes ocultar la satisfacción que le generaba tener a Silvia López en una pasarela de primer orden como la London FW20, además con una firma tan emblemática como la mítica Burberry, donde la grancanaria se codeó con mega estrellas de la talla de Bella Hadid, Irina Shayk o Stella Tennat. "¡¡Bella Hadid me hablaba!!", bromeaba ayer está prometedora vecina de la capital granacaria.

Pero la felicidad del lunes sólo se multiplicó por mil cuando ayer martes descubrieron en su agencia que la joven maniquí grancanaria de 1,81 centímetros de alto era portada The Times , uno de los dos grandes diarios ingleses con casi 500.000 suscriptores y 3,75 millones de usuarios registrados en su web.

Este importante escaparate coloca a la joven isleña en una excelente posición dentro de los circuitos internacionales, que tampoco le son del todo desconocidos aunque en otros niveles. Acaba de desfilar en cinco shows de la Berlin Fashon Week 20 (Guido Maria Kretschmer, Danny Reinke, Lana Müller, Irene Luft y Riani) y, tras su paso por la London FW20 –donde la maniquí ha desfilado en exclusiva para la firma británica- viajaba ayer a Milán para continuar trabajando ya que en la vorágine que es en sí el universo de la moda internacional, a raíz del desfile del lunes y la portada del martes, Silvia López se ha situado en el epicentro de las pasarelas. Ayer ya habían siete firmas de moda solicitando los servicios de la maniquí en Milán.

"Lo estoy viviendo a tope", señala la grancanaria. "Estoy muy ilusionada y siento que tanto mi trabajo como el de Pop House están viendo resultados a la altura", añade la joven que admite tener siempre "esa inquietud por los estudios pero estoy segura de que todo saldrá bien" a la hora de compaginar formación y trabajo.

"Me encanta la psicología y entender la razón de los comportamientos humanos, por eso leo regularmente artículos científicos que tratan este tema", cuenta Silvia López que añade al periodista su interés por la "psicología criminal".

Vegetariana desde que tenía 13 años reconoce que le "gustaría" volverse vegana "tarde o temprano". Además, practica a menudo la meditación "para conectarme conmigo misma" y se confiesa encantada de "descubrir nuevas culturas y aprender idiomas".

"Con solo 14 años vino a la agencia porque había hecho un estudio de las agencias de Canarias y decidió que quería estar en Pop House", recuerda Lartaun Pérez.

"Desde entonces comenzamos todo el proceso de preparación y formación, y ella se ha adaptado a todas las sugerencias que le hemos realizado". Explica que su familia "la ha apoyado, y por eso los resultados han sido muy rápidos. Cuando la envías a un casting o una reunión con un cliente sabes que va a estar perfecta, y entonces podrá gustar más o menos, pero tanto ella como nosotros estaremos tranquilos porque hemos hecho nuestra parte. Y todo eso llevando al día sus estudios, con notas", agrega Pérez antes de reconocer que "estamos muy orgullosos de ella".