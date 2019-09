Una madre pide ayuda para sacar de la calle a su hija embarazada: "Se va a morir"

"Ya no sé adónde acudir". Así, desesperada e impotente, se siente Carmen, una madre sevillana que ha recurrido a La Voz de Lanzarote para pedir ayuda. Y es que, según afirma, tiene una hija que vive en la Isla "tirada en la calle" y que tiene "un trastorno límite de la personalidad, es toxicómana y está embarazada", por lo que teme por su vida y por la del bebé que espera. "Y no me hace caso nadie", señala esta mujer, que cree que su hija debería estar internada en un centro.

De hecho, según cuenta Carmen, su hija estuvo recientemente ingresada durante "un mes y pico" en "psiquiatría del Hospital Molina Orosa", en Lanzarote. "Pero la dejaron salir sola un día fuera del recinto, se escapó y estuvo cuatro días desaparecida, cosa que no veo lógica, que a una toxicómana, con trastorno de la personalidad y embarazada, la dejaran salir sola", apunta esta madre.

"¿Y ahora qué hago? Ahora está en la calle, tirada, pidiendo y embarazada, y no lo veo normal. Llamo a los Servicios Sociales del Cabildo y no se hacen cargo; llamo a la Policía para que vayan a recogerla y la Policía le dice que se porte bien y ya está; y llamo al psiquiatra y me dice que no la puede tener más tiempo porque es el protocolo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No protegen al menor?", se pregunta esta madre, que cree que "al menos" deberían incapacitar a su hija "hasta que nazca al bebé".

"Porque como siga así no lo va a tener, porque se va a morir, porque está fumando y no tiene alimento en condiciones", se teme Carmen, que no entiende "por qué nadie hace nada". Por su parte, fuentes del Cabildo han asegurado a La Voz que desde el área de Servicios Sociales conocen el caso y que están haciendo "un seguimiento".

LEA LA NOTICIA COMPLETA EN LA VOZ DE LANZAROTE