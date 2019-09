La Asociación Síndrome de Down Tenerife, Premio Acuorum

"Nos llena de alegría que destaquen nuestra labor", asegura Lorenzo Moreno, su presidente

Como la fuerza de una pequeña gota de agua capaz de crear ondas expansivas que conectan personas y continentes. De esta forma nació la Fundación Acuorum Iberoamericana Canaria de Agua en 2015, expandiendo la cultura del agua y valores como la sostenibilidad, el compromiso social, la cooperación y la excelencia en las Islas. Así se puso de manifiesto ayer en el acto de entrega del Premio Acuorum, en el Gabinete Literario de la capital grancanaria, que recayó en la Asociación de Trisómicos 21 Down Tenerife.

El acto, presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Victor Torres, el titular de la Fundación Acuorum, Ángel Simón, y el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, entre otras autoridades, estuvo marcado por el reconocimiento de la Fundación a iniciativas llevadas a cabo por personas o instituciones de Canarias, que contribuyen al fomento del conocimiento en todos sus ámbitos (científico, técnico, social, artístico y humanístico). Con esta filosofía surge el Premio Acuorum, dotado con 20.000 euros, que supone una puesta en valor de la labor realizada por la Asociación Síndrome de Down Tenerife en sus 26 años de historia para la defensa de la dignidad de las personas con síndrome de Down, desde que nacen hasta la tercera edad, con el desarrollo de actividades dirigidas a mejorar su autonomía y su calidad de vida.

"Nos llena de alegría"

"Más que el premio económico, que es una cantidad muy generosa que nos ayudará mucho, nos llena de alegría que destaquen y reconozcan nuestra labor. El Premio Acuorum será un sello que llevaremos de por vida y, además, nos ayudará a llegar a hogares y personas que aún no conocen nuestra labor", aseguró Lorenzo Moreno, presidente de la Asociación Tinerfeña. La dotación del premio irá destinada a la construcción del primer centro especializado en Canarias de personas con Síndrome de Down. "Ya tenemos la estructura, y el premio nos permitirá continuar con las obras del centro que albergará escuelas infantiles para personas con síndrome de Down, centros ocupacionales y una residencia para personas mayores", indicó Jennifer Jerez, técnico de la Asociación Síndrome de Down Tenerife, encargada de recoger el galardón.

Cumpliendo con uno de sus ejes estratégicos, en esta primera edición, la Fundación Acuorum da un marcado carácter social al Premio. "La Asociación Down Tenerife ha contribuido de manera relevante al desarrollo de las personas con síndrome de Down favoreciendo su plena inclusión en la sociedad. Entendemos que la Fundación Acuorum debe respaldar a este tipo de instituciones de máximo prestigio y que han desarrollado una labor tan significativa en el ámbito social", aseguró el vicepresidente de la Fundación, José Sintes.

El acto, celebrado en el Gabinete Literario, arrancó con un vídeo sobre la actividad desarrollada en las Islas por la Fundación Acuorum Iberoamericana Canaria de Agua desde que nació en 2015, con el objetivo de poner en marcha iniciativas a favor de la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las personas, así como del desarrollo del conocimiento, el talento, la innovación y la sostenibilidad. En este período de tiempo, ha llevado a cabo proyectos educativos, sociales y culturales de los que se han beneficiado unas 16.000 personas.

Acciones que siempre han tenido como brújula los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en torno a cinco ejes de trabajo: reducción de las desigualdades, acceso universal al agua y al saneamiento, impulso de la educación de calidad, la lucha contra el cambio climático, y la búsquedas de alianzas, empresariales e institucionales que contribuyan a lograr dichos objetivos.





También se hizo entrega de un diploma de excelencia a Jiawei Huang y Stefan Wilhelmolof Barner-Rasmussen, alumnos del IES Los Cristianos (Tenerife) que mejores resultados obtuvieron en el proyecto Canguro Matemático, creado por la Fundación Acuorum para impulsar los estudios de matemáticas y mejorar los resultados en esta materia. Igualmente se entregaron diplomas de excelencia a los cuatro estudiantes que finalizaron 2º de Bachillerato Internacional bajo el programa de Becas Talento que otorga la Fundación, y que este año se ha extendido a los estudios universitarios. Lo recibieron los alumnos Arminda Trujillo, Melba Pérez, Samuel Gómez e Iriome Galván.

Dos reconocimientos

Finalmente, la Fundación Acuorum entregó dos reconocimientos con el fin de destacar la labor desarrollada por personas e instituciones con las que colabora para mejorar la vida de muchas personas. En esta primera edición recayeron sobre una institución histórica en Canarias como es Radio Ecca y en el especialista en educación y director del colegio Heidelberg, Miguel Ángel Montenegro. Por su parte, el presidente de la Fundación Acuorum, Ángel Simón destacó el compromiso de la institución para afrontar retos como el cambio climático, las tecnologías y la economía circular. "Todo eso lo vamos a abordar, impulsando una educación en igualdad de oportunidades".

El presidente del Gobierno cerró el acto poniendo en valor la labor que desarrolla la Fundación Acuorum por la educación de excelencia. Además de felicitar a los premiados, resaltó la importancia de trabajar en alianzas para afrontar los retos de la educación y el cambio climático.