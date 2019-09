UGT estudia movilizaciones contra Sanidad por negarse a desprivatizar el transporte

El sindicato UGT estudia convocar movilizaciones en el transporte sanitario de las Islas como respuesta a la actitud del Ejecutivo canario, que se niega a iniciar el proceso de desprivatización del servicio de ambulancias. Así lo informó ayer en un comunicado el sindicato, que recuerda que se ha denunciado en reiteradas ocasiones que el precio de licitación del concurso no se ajusta a la realidad del servicio porque las empresas priorizarán sus beneficios antes que la calidad del mismo.

Además, en este sindicato hay preocupación por la falta de transparencia del Gobierno canario al no hacer públicos los nombres de las empresas que optan a hacerse con el concurso de ambulancias. A este respecto, Iván Amador, portavoz de UGT, puntualizó que "la única información que tenemos es que la mayor empresa de Canarias, Aeromédica Canaria SLU, no se presenta alegando la falta de presupuestos, circunstancia que para nosotros es un síntoma claro de que el precio no es real".

Entre los aspectos denunciados, el sindicato destaca que dicho precio de licitación no se ajusta a la realidad, ya que no es proporcional a las subidas salariales planteadas en el convenio, documento base que fija el precio del concurso.