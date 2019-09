La publicación de los admitidos en residencias escolares se retrasa

El diputado y portavoz adjunto del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, presentó ayer una pregunta a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias dado "el retraso que existe en la publicación de las resoluciones del alumnado universitario y no universitario admitido en las residencias escolares para este curso académico 2019-2020" que comienza en apenas una semana, según señala la formación nacionalista Coalición Canaria en un comunicado.

El nacionalista herreño señaló que, ante las quejas de algunos estudiantes trasladadas al propio Quintero, el diputado ha querido conocer las razones por las que "a menos de una semana del inicio de las clases, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias no ha resuelto dicha convocatoria, lo que según refieren los propios afectados está "provocando un agravio a aquellos estudiantes que procedentes de Islas no capitalinas, especialmente aquellos que proceden de La Gomera, El Hierro y La Palma, no tienen otra opción alojativa en la isla".

El curso empieza la próxima semana y todavía los alumnos no saben dónde podrán alojarse "tal y como he podido comprobar en la página web de alguna de las residencias escolares", insistió Narvay Quintero, quien añadió que esta situación está llevando a los alumnos que tienen que desplazarse desde las citadas Islas a buscar alternativas como intentar alquilar una vivienda de forma provisional hasta que se proceda a la resolución definitiva de las plazas en las residencias.

Quintero subrayó, además, que "todo ello se produce con las dificultades que entraña el precio al que está la vivienda en estos momentos y que ningún propietario alquila pisos por un mes", explicó el portavoz adjunto.