La delincuencia aumenta en las Islas un 6,4% durante el primer semestre

Aumenta la criminalidad en Canarias en el primer semestre del año y lo hace en aquellos delitos que más impactan en la opinión pública: los homicidios dolosos y en grado de tentativa, delitos graves o menos graves con lesiones como las peleas y las reyertas tumultuarias, así como los delitos contra la libertad sexual, sobre todo aquellos tipificados como abusos o agresiones sexuales sin penetración. Según los datos facilitados ayer por el Ministerio del Interior, las infracciones penales (delitos y faltas) crecieron en los seis primeros meses del año un 6,4% respecto al mismo periodo del pasado año 2018. En cifras absolutas, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil registraron entre enero y junio pasado un total de 47.148 denuncias por las 44.324 infracciones que se incoaron en el primer semestre de 2018. Y, además, el repunte de la criminalidad no ha dejado fuera a ninguna de las Islas: todas ellas experimentan un aumento de denuncias.

En el primer semestre del año, Canarias contabilizó 19 homicidios dolosos, lo que supuso un aumento del 18,8% al registrarse tres delitos más de este tipo respecto a 2018. En lo que a asesinatos u homicidios agravados consumados se refiere, las cifras señalan una disminución del 50% al contabilizarse nueve delitos en la primera mitad del año por los 18 que se conocieron en los primeros seis meses del pasado año.

En cuanto a los delitos graves de lesiones y reyertas, la subida fue de un 18,9% al pasar de las 472 denuncias de 2018 a las 561 incoadas entre enero y junio de este año.

Contra la libertad sexual

Los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual también aumentaron en los seis primeros meses del año y lo hicieron en un 26,4% al pasar de 364 delitos registrados en el primer semestre del año pasado a las 460 denuncias de este tipo en los dos primeros trimestres de 2019.

Dentro de este tipo de delitos contra la libertad sexual, el Ministerio del Interior diferencia las agresiones sexuales con penetración, que en este caso se reducen en un 34,6% en el periodo analizado concretándose en 34 denuncias entre enero y junio de este año por las 52 registradas el pasado 2018. Sin embargo, se incrementan en un 36,5% las denuncias que recoge el resto de delitos que afectan a la libertad e indemnidad sexual pasando de los 312 delitos denunciados en la primera mitad de 2018 por las 426 denuncias registradas en 2019.

A pesar del crecimiento de la cifra total de los delitos conocidos, la estadística de la criminalidad en Canarias durante los primeros seis meses del año muestra también descensos en la mayoría de los delitos más graves.

Los robos con violencia e intimidación apenas sufren un leve descenso entre ambos periodos comparados, ya que con una bajada del 2,6% las denuncias pasaron desde las 732 en 2018 a las 713 en los seis primeros meses del año.

Las sustracciones de vehículos también experimentaron una bajada, sin embargo fue un descenso poco perceptible ya que los robos conocidos a través de las denuncias en las comisarías de Policía Nacional o en los cuarteles de la Guardia Civil pasaron de las 622 contabilizadas en 2018 a las 610 de este año.

En cuanto a los hurtos, tipificados como faltas ya que el valor de lo sustraído no supera los 400 euros o cuando en la comisión de la sustracción de los bienes no van aparejados ni el uso de la fuerza o la violencia, también experimentaron un sensible descenso en cuanto a las denuncias incoadas por las víctimas.

En este capítulo, las cifras facilitadas ayer por el Ministerio del Interior avalan un descenso del 8,4% con 14.260 faltas por hurto entre enero y junio de 2018 por las 13.058 denuncias interpuestas en el mismo periodo, pero del presente año.

Los delitos tipificados contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas también experimentaron una reducción en las cifras de la delincuencia en el Archipiélago durante la primera mitad del año. Los casos conocidos por tráfico de drogas registraron un descenso de un 13,4% pasando de los 359 asuntos incoados en 2018 por los 311 investigados en el primer semestre de 2019.

No obstante, los mayores descensos en las cifras de la delincuencia o la criminalidad entre ambas fechas se produjo en el capítulo de los robos con fuerza en establecimientos comerciales y otras instalaciones así como en los que se cometieron en el interior de viviendas particulares.

En este sentido, los robos con fuerza en domicilios conocidos en los primeros seis meses del año descendieron un 22,9%, lo que en términos absolutos supuso que de las 2.704 denuncias interpuestas en 2018 se pasó a 2.085 en el primer semestre de 2019.

En cuanto a los robos con fuerza en negocios, el descenso fue a la par, con una caída del 21,3% pasando de los 1.757 delitos registrados en 2018 a los 1.383 delitos conocidos entre enero y junio de 2019.

El Ministerio del Interior, en un apartado bajo el epígrafe "resto de infracciones penales", señala también un importante aumento de las denuncias o delitos y faltas conocidas respecto a un amplio abanico de tipología penal. De esta manera, el aumento de estos fue de un 18,4% al contabilizarse en el primer semestre del pasado año 24.775 asuntos para registrarse en los primeros seis meses de 2019 la cifra de 29.322 hechos delictivos conocidos.

En el conjunto de España, la criminalidad conocida o denunciada repuntó un 4,3% en el primer semestre del año, con un total de 1.070.401 infracciones penales. En la estadística nacional, llama la atención el alza en robos violentos, que crecieron un 11,3%, con subidas del 30,5% en la ciudad de Barcelona y del 9,1% en la de Madrid.

Por Islas

La criminalidad creció entre enero y junio de 2019 un 3,4% en la Isla de Tenerife, con 20.348 infracciones penales registradas durante ese período; un 9,2 % en la isla de Gran Canaria, con 19.023 denuncias; un 1,3 % en Lanzarote, con 3.373 delitos conocidos o denunciados; un 13,2% en la isla de Fuerteventura, que contabilizó un total de 3.161 denuncias; el incremento de la delincuencia en la isla de La Palma fue de un 9,1%, contabilizándose 887 asuntos; el incremento en La Gomera en el primer semestre de este año fue de un 37,5%, con 165 casos delictivos conocidos, mientras que en la isla de El Hierro el incremento fue de un 30%, con 91 delitos denunciados.

Cuatro grandes ciudades

Las cuatro grandes ciudades del Archipiélago cerraron el primer semestre con alzas en la delincuencia conocida del 10% o con tasas, incluso, superiores: Las Palmas de Gran Canaria fue escenario de 8.216 infracciones penales, un 10% más que el año anterior; Santa Cruz de Tenerife, conoció 4.981 delitos, un 11,4% más; La Laguna, registró 3.088 asuntos, un 11,9% más; Telde, con 2.513, un 16,1% más.