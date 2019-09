Alerta alimentaria en una margarina que se vende en Canarias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Sanidad , ha emitido una alerta para avisar de la presencia de proteínas lácteas no declaradas en una alternativa vegana a la mantequilla. En concreto, se trata de un producto ecológico y sin leche de la marca Naturli, procedente de Dinamarca.



A través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), y tras una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, la Aesan detectó el 28 de agosto la presencia de proteína láctea no declarada en el etiquetado de un alimento para untar como alternativa vegana a la mantequilla, ecológico, vegano y sin leche de la marca Naturli.



El producto afectado ha sido fabricado en Dinamarca y se ha distribuido a varios países de la Unión Europea, incluyendo a Canarias y a otras regiones de España como Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.



La empresa que fabrica este producto ha publicado un comunicado en el que asegura que el problema ya se ha resuelto. Se ha "reprogramó la producción y los nuevos análisis muestran que el problema se ha resuelto".



Ver esta publicación en Instagram Important information about Naturli' Spreadable Analyses have found small traces of whey protein in a batch of Naturli' Spreadable. Therefore, we are recalling all Spreadable labelled as best before 30.08.19 to best before 27.11.19. We know that foods are a matter of trust – and they are close to our hearts. We are therefore very sorry that during production by the manufacturer, Grønvang Food, there appears to have been a cross contact, so that analysis showed small traces of whey protein in Spreadable. Spreadable has also been tested for lactose and casein, but no traces of these were found. We have of course asked the manufacturer to instigate procedures to ensure that it will not happen again. New analyses show that the problem has been solved. Link in bio

