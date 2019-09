El 'pulmón' amazónico se colapsa

Arde el Amazonas. Más de 75.000 incendios en lo que va de año, solo en Brasil. Un 85 por ciento más que en 2018. Se quema también la selva en Bolivia y en Paraguay. Y la amenaza planea sobre toda la cuenca amazónica. Un pulmón verde del planeta ennegrecido por las llamas, el humo y las cenizas. Es el reflejo (aunque no solo eso) de la política de tierra quemada puesta en práctica en Brasil por el gobierno de Jair Bolsonaro, que ha abierto de par en par las puertas de la selva a agricultores, ganaderos, madereros y mineros (promoviendo una deforestación galopante, basada en buena parte en las quemas), y que ha reaccionado a esta crisis ambiental, de consecuencias catastróficas y de alcance mundial, como si no fuera con él, como si se tratase de un asunto casero, como si no estuvieran en juego la mayor superficie de selva tropical de la Tierra (unos 6,7 millones de kilómetros cuadrados), el 10 por ciento de la biodiversidad planetaria y un baluarte fundamental de la captación de carbono atmosférico para contrarrestar el calentamiento global. Incluso se ha permitido culpar de los incendios a las ONG conservacionistas, en una delirante pirueta que le ha dejado en evidencia y que remite a aquel "cuento chino" al que Trump redujo la crisis climática.

La selva tropical amazónica es muy poco inflamable. Su elevada humedad constituye una barrera natural frente al fuego. Sin embargo, cada vez sufre más el azote de las llamas. Según los expertos, esta circunstancia tiene que ver con dos factores: la ganadería, que propicia las quemas para crear pastos, y las talas, que no solo reducen per se la superficie de bosque sino que lo hacen más combustible. La práctica de cortar, quemar y cultivar, y volver a cortar, quemar y cultivar es un cáncer que padecen todos los bosques tropicales del mundo, y no tiene solo el efecto directo y evidente de la deforestación, sino que altera las condiciones climáticas locales, que se hacen más inhóspitas para el bosque, al tiempo que éste se vuelve más abierto, seco e inflamable. Como consecuencia, los incendios se multiplican exponencialmente y se hacen más devastadores. Y un gran incendio no hay quien lo pare; por eso los expertos insisten en que la lucha contra los fuegos en el Amazonas debe sustentarse en la prevención y en un cambio del modelo actual de gestión.

Medio centenar de organizaciones no gubernamentales de Sudamérica, encabezadas por BirdLife International, suscribieron el pasado 24 de agosto un manifiesto en el que instan a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay, cuyos territorios se han visto directamente afectados por los incendios (también han alcanzado Perú), así como al resto de países de la región amazónica, a tomar medidas. La línea de acción que proponen se basa en tres puntos: enviar ayuda de forma inmediata para extinguir los fuegos, a petición de los países afectados (Brasil la rechazó inicialmente, pero ahora parece dispuesto a aceptarla siempre que el operativo esté bajo su control); restaurar las zonas dañadas y asistir a la población y a la fauna salvaje afectadas por el fuego, el humo y la polución (en algunos lugares se han registrado concentraciones de partículas de 170 microgramos por metro cúbico, muy por encima de los 25 tolerables según el criterio que establece la OMS), y modificar las actuales políticas que incentivan la deforestación y la explotación no sostenible de los recursos amazónicos.

Una de las prácticas que más está contribuyendo en los últimos años a la pérdida de selva amazónica, especialmente en Brasil, es el cultivo de la soja (empleada, sobre todo, en la elaboración de piensos para las vacas, los pollos y los cerdos que se consumen en Europa), que ya ocupa una superficie superior a la de España. Buena parte de esa extensión corresponde a cultivos ilegales. Las plantaciones de palma aceitera, que han devastado las selvas asiáticas y centroafricanas, se han introducido igualmente en el Amazonas y se prevé que crezcan con rapidez. La creación de pastos ganaderos es otro motor de la deforestación (de gran importancia en Brasil, el primer productor de ganado del mundo), y asimismo la explotación industrial de maderas amazónicas, de las que España es uno de los principales importadores. Todas estas prácticas se sirven del fuego para abrirse camino. Como consecuencia, se emiten enormes cantidades de gases invernadero a la atmósfera, hasta el extremo de que, en Brasil, el 75 por ciento de tales emisiones se debe a la deforestación por quemas y su magnitud es tal que este país es el cuarto del mundo en emisiones de dióxido de carbono. Y cuanto más se reduce la selva, menor es también su capacidad de absorción de esos gases, su efecto de compensación.

El problema es complejo y universal, pero en el caso de Brasil, además, está institucionalizado. Bolsonaro ha hecho una apuesta decidida por el "agronegocio" y le ha dado a este lobbie el control y la gestión de los recursos naturales. También se han incrementado en toda la cuenca amazónica las concesiones mineras e hidroeléctricas, y los contratos para la extracción de gas y de petróleo. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), el 15 por ciento del bioma amazónico y más de la mitad de las áreas protegidas de la región (alrededor de 24 millones de hectáreas) están afectados por la explotación de hidrocarburos y minerales.

Las carreteras, las vías férreas y las nuevas rutas de transporte fluvial también contribuyen a la transformación y el deterioro de la Amazonia, al tiempo que hacen accesibles (y por tanto vulnerables) más zonas de la selva, incluidas algunas de gran valor ecológico, como las que cruza la carretera interoceánica entre Perú y Brasil. Actualmente está en marcha una veintena de proyectos de construcción de grandes carreteras en el Amazonas.

Los problemas del Amazonas vienen de largo, pero la crisis de los incendios de este año les ha dado visibilidad, ha creado alarma y ha provocado reacciones. A la oferta de ayuda del G-7, que suscitó inicialmente una situación muy tensa entre Bolsonaro y el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha sumado el ofrecimiento del mandatario colombiano, Iván Duque, de liderar un pacto para la conservación de la Amazonia con los países que tienen territorios en esta región, y validarlo ante las Naciones Unidas. "Todos, absolutamente todos, debemos entender que la protección de nuestra madre Tierra es un deber moral", manifestó Duque, quien habló sobre su propuesta con el propio Bolsonaro y con su homólogo chileno, Sebastián Piñera.

La propuesta está sobre la mesa. Y apremia ponerla en práctica, variar el rumbo en la gestión del Amazonas. De no ser así, las proyecciones basadas en la tasa actual de deforestación indican que en poco más de una década (en 2030) habrá desaparecido casi un tercio de la selva, unos 85,4 millones de hectáreas. Entre 2000 y 2013 ya se perdió el 4.7 por ciento de la superficie forestal amazónica, principalmente en Brasil. Recientemente se han identificado otros seis nuevos frentes de deforestación en la Amazonia andina y en el Escudo guayanés. El problema deriva de las políticas nacionales de gestión de los recursos naturales, que se han volcado en una explotación desmesurada y cada vez más permisiva, de manera que se ha generado una presión insostenible sobre la selva. Como dato revelador, gran parte de los proyectos de explotación se desarrollan en espacios protegidos (que suman, sobre el papel, la mitad de la superficie de selva amazónica), y eso si no son desposeídos de tal estatus para evitar frenos a la extracción de recursos.

Y al problema ambiental aún hay que sumar el humanitario y social, ya que esta crisis está teniendo una repercusión directa, y sangrienta, en las comunidades indígenas (tres millones de personas distribuidas en 420 tribus), que son desposeídas de sus tierras, desplazadas y diezmadas, pues cunden los asesinatos (casi invariablemente impunes) de los opositores a las políticas de explotación. Y es que la expansión de la agricultura, la ganadería y la producción maderera y minera se proyecta sin tener en cuenta a los indígenas, sus necesidades y sus derechos.

"La Amazonia alberga dos dicotomías, la abundancia y la violencia; se debate permanentemente entre la vida y la muerte", plantea el destacado economista y político ecuatoriano Alberto José Acosta Espinosa en un artículo de la "Revista Crítica de Ciências Sociais". "Durante mucho tiempo la inmensa selva amazónica ha sido vista como una reserva de recursos naturales donde el capital hace 'sus compras' a conveniencia. La misma complejidad de ese territorio hace necesarias nuevas perspectivas y varias propuestas de salida a su posible devastación. Ese territorio tiene vida propia y es generador de nuevos saberes, esos que el modelo occidental trata de callar; eso explica también por qué se ha convertido en un territorio de resistencias", añade. Y concluye: "Es urgente pensar en salidas globales y, sobre todo, locales para los diversos problemas antes de que sea demasiado tarde. Se precisan respuestas integrales que permitan transitar hacia el buen vivir y que nos posibiliten pensar en una sociedad posextractiva y poscapitalista. Desmercantilizar la Amazonia es el reto impostergable".

Bolsonaro, un político incendiario al frente de la gran joya natural del planeta