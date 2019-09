El Cotarro

POLÉMICA SOLUCIÓN EN PADRE ANCHIETA

A punto de comenzar el 'curso político' 2019-2020, quiero decirles que unos seis meses (más o menos) antes de las pasadas elecciones locales, el Cabildo de Tenerife presidido en aquel momento por Carlos Alonso Rodríguez se descolgó con una curiosa propuesta para 'aliviar' el problema de movilidad del tráfico (de personas y coches) en la llamada Glorieta del Brasil, más conocida por todos como la lagunera rotonda del Padre Anchieta. El brazo promotor del proyecto fue Miguel Becerra Domínguez, por aquel entonces director insular de Movilidad. Conozco muy bien la zona, su historia, su verdadera realidad y el sentir de muchos vecinos y vecinas que la quieren y la padecen. Y, por ello formulé una promesa que hoy les desvelo.

PROMESA CUMPLIDA... EN PRO

Una promesa en pro del mejor futuro, siempre desde el consenso. Prometí a Miguel Becerra que no escribiría nada sobre el tema y el proyecto presentado en periodo preelectoral ni electoral, porque siempre he tenido claro que la solución para la rotonda del Padre Anchieta y su área de influencia debe venir desde la serenidad y el consenso, lejos de la polémica interesada, y a partir de un proyecto inteligente pero realista, desde una visión a largo plazo (de una vez por todas) y desde el diálogo (verdadero) entre los técnicos, la ciudadanía y los políticos de las tres administraciones: Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias (por no decir las cuatro y meter en el paquete al Gobierno del Estado). Han pasado las elecciones, yo he cumplido mi promesa, y ahora, si me lo permiten, hoy doy mi humilde opinión.

11 PASOS DE PEATONES EN UNA ROTONDA

Hay que decir que la 'mala cosecha' (de atascos, nervios y accidentes) que hoy se está 'recogiendo' en la zona, no es más que el fruto de una muy mala 'siembra' de proyectos desde hace bastantes años atrás, y que pudo reconducirse hace ahora unos 20 años (allá por el año 2000) en la época del mandato de Ani Oramas como alcaldesa y de Antonio Castro Cordobez como consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Pero por razones filosóficas de la zona, conceptuales de proyecto, políticas partidistas y presupuestos interesados, la problemática existente y su solución real (al menos en parte) nunca se terminó de abordar con inteligencia, responsabilidad y valentía. Así nos fue... y así nos va en la actualidad. Hoy hay 11 pasos de peatones en la misma rotonda. Y de lo que hagan en el próximo año en lo que a repensar el proyecto se refiere, dependerá su futuro. De lo que hagan en el próximo año en lo que a repensar el proyecto se refiere, dependerá el futuro.

MUCHO JABLA, JABLA... Y POCO JACE, JACE

Dicho sea, con todo respeto, lo que se ha venido haciendo en el entorno del Padre Anchieta desde que tenemos gobierno autonómico en Canarias han sido (hay que reconocerlo) parches sobre parches. Los 8 presidentes del Gobierno de Canarias que hemos tenido, desde Jerónimo Saavedra (PSOE) hasta Fernando Clavijo (CC); al igual que los 5 presidentes del cabildo tinerfeño, que ha habido desde José Miguel Galván (UCD) a Carlos Alonso (CC) y los 6 alcaldes de La Laguna, desde Pedro González (PSOE) a José Alberto Díaz (CC), todos ellos con sus respectivos consejeros o concejales de Obras Públicas, han podido y habrán querido (no lo dudo) pero ninguno de ellos ha logrado una solución definitiva (ni medio definitiva) a los problemas de movilidad de la rotonda. Una importante asignatura (complementaria, si la quieren llamar así) que, 20 años después, sigue todavía pendiente.

LA GRAN SOLUCIÓN SIEMPRE 'SORTEADA'

Puedo afirmar y demostrar que, desde la época de Manuel Hermoso (CC) en la presidencia del Gobierno de Canarias, de José Segura (PSOE) en la del Cabildo y de Elfidio Alonso (CC) en la alcaldía de La Laguna, siempre se ha planteado hacer algo parecido a lo que Santa Cruz de Tenerife hizo con su Avenida Tres de Mayo o, salvando las distancias, con la Vía de Penetración por el sur, o la vía del Barranco de Santos. El reto y la asignatura pendiente en la lagunera rotonda del Padre Anchieta siempre fue (y sigue siendo) el proyecto de deprimir la Autopista del Norte (TF5) a su paso por La Laguna, desde la rotonda de la Vía de Ronda y el Puente de La Laboral, hasta el puente de San Lázaro y/o la rotonda de Aeropuerto de Los Rodeos. El hoy ex-alcalde José Alberto Díaz lo vio claro, lo hizo suyo y lo volvió a plantear al término de su mandato, pero el hombre llegó tarde. Y la asignatura sigue pendiente.

LA GRAN RAMBLA DE LA LAGUNA

Esa gran idea es tan real y antigua como que, si lo miran desde el cielo (a vista de dron, que dirían ahora) muchas calles laguneras, a uno y otro lado de la autopista, han quedado cortadas y/o en 'fondo de saco' esperando el proyecto que nunca llegó. Sepan que (creo que en la época de Pepe Segura como alcalde) hasta se pensó que la Avenida de la Trinidad continuara con su misma configuración actual hasta, al menos, la iglesia de San Miguel de Geneto, pasando como está por delante del Colegio de las Dominicas y la Facultad de Ciencias Agrarias. Pero claro, para que todo esto se haga realidad, hay que tener las cosas muy claras, capacidad de decisión y los 'timbales' necesarios para ello.

APUESTA DE ÁNGEL, PEDRO Y LUIS YERAY

Y en eso están ahora (parece) el presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), y el del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), junto con su consejero de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs), así como el nuevo alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), quien, me consta, está decidido a no seguir con el equivocado proyecto (al menos en mi opinión) cuya infografía ven aquí al lado, y apostar por el proyecto integral. El nuevo alcalde lagunero Luis Yeray Gutiérrez y el resto de los anteriormente nombrados ya pasarían a la historia si, por lo menos, lograsen poner la primera piedra de esa gran Rambla de La Laguna. Mientras tanto, varios colectivos están vigilando el 'caminar de la perrita' deseosos de que, al menos, el que ya muchos llaman el mamotreto lagunero (vuelvan a ver la infografía) sea definitivamente desechado. Amén.

