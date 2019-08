Marta González triunfa en Miss World Spain

Tiene 20 años y en septiembre tiene previsto empezar la carrera de Bellas Artes

La palmera Marta González se ha proclamado 2ª dama de honor de Miss World Spain, un certamen nacional en el que compitieron 53 chicas, una por provincia o ciudad autónoma. Tiene 20 años y empezó en los certámenes de belleza hace apenas dos, cuando cumplió la mayoría de edad. No descarta dedicarse profesionalmente al mundo de la moda, pero lo primero para ella son los estudios. En septiembre tiene previsto comenzar la carrera de Bellas Artes con la intención de enfocarla a la psicología y poder ayudar a niños con autismo.

El concurso tuvo lugar entre el 9 y el 19 de este mes en Melilla y las participantes pasaron por una serie de pruebas de lo más diversas: deportiva, proyecto social, top model, traje típico y fotogenia. Solo 20 chicas avanzaron hasta la última fase en base a dichas pruebas y a una entrevista realizada por el jurado. Marta asegura que esta entrevista es crucial ya que se realiza justo antes de la selección. Ya en la final se van realizando cortes hasta que solo quedan cinco misses que se disputan la corona con el minuto de oro. El ambiente entre las participantes fue de "apoyo y colaboración", comenta Marta. "Ha habido un grupo muy bonito con una competencia muy sana. En ningún momento he visto malas caras y si te faltaba algo se compartía. Siempre hay algún encontronazo, sobre todo por culpa del cansancio, pero se arregló sobre la marcha".

Alegría por llevar el traje típico

Marta también se mostró muy contenta de haber podido representar a su Isla llevando el traje típico. "Usé el traje de manto y sayo con sombrero de copa y me encantó porque nunca lo había vestido. Siempre me han gustado los trajes típicos y las romerías de la isla por lo que me sentí muy orgullosa. Realmente represento a Tenerife pero voy en nombre de una pequeña isla que es La Palma y me alegro de haber tenido la oportunidad de hacerlo".

Este certamen también le ha servido para conocer a Tania, la candidata de Gran Canaria que quedó 1ª dama y con la que ha entablado una amistad especial. "La relación con ella fue muy buena. Me llevo a una hermana y a una compañera de viaje. No pensaba que fuéramos a llevarnos tan bien, pero tuvimos bastante tiempo para conocernos, así que me llevo una amiga para toda la vida".

"A la vuelta hicimos escala en Las Palmas y allí nos recibió la familia de Tania. La llegada fue muy preciosa y emotiva, nos estaban esperando con globos y ramos de flores. Y cuando llegamos a La Palma igual, tenía a mi familia a mis amigas esperando y luego fuimos a casa y montamos la fiesta", detalló. La joven palmera siempre ha estado respaldada por su familia: "Ellos han estado tan ilusionados como yo y su apoyo ha sido el más grande y el mejor". Sobre su rutina de belleza, asegura que tampoco le dedica un tiempo excesivo: "Intento cuidarme la piel con cremas y hacer deporte a menudo, pero no es que tenga una dieta estricta"

La próxima parada será Madrid "porque creo que tendré muchas más salidas que en La Palma o en Tenerife". Allí no descarta continuar su carrera como modelo, de hecho, ya hay algo apalabrado. Sin embargo, su objetivo principal es estudiar. Tiene dos bachilleratos, el de letras y el de artes, y a partir de septiembre comenzará la carrera de Bellas Artes. Su intención es enfocarla a la psicología para trabajar con niños autistas. "Creo que en este ámbito escasean los buenos psicólogos. Intentar que un niño con autismo y su familia estén unidos es crucial y hacen falta más profesionales". "Tampoco cierro las puertas a volver a presentarme al certamen. Ha sido la mejor experiencia que he tenido hasta ahora y me ha ayudado a superarme a mí misma. Estoy muy orgullosa de mi puesto y puede que lo vuelva a intentar para traerme la corona a La Palma".

Opinión sobre los certámenes

Marta también ha opinado sobre la decisión de eliminar la elección de reina infantil y adulta para la Bajada de la Virgen de La Palma 2020. "Considero que esta cancelación es innecesaria. Las mujeres hemos luchado durante muchos años para hacer lo que queramos con nuestra imagen y nuestra persona. No es necesario llegar hasta el punto de eliminarlo por completo, se podría haber llegado a un consenso, por ejemplo elegir también a un embajador. A veces el feminismo es muy radical al respecto. Yo me considero feminista y debo tener la capacidad de presentarme al concurso".

La decisión fue tomada por el Consejo Rector de la Bajada de la Virgen, dependiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y afecta tanto a la Reina Infantil como a la Adulta. La cancelación atiende a las quejas que desde hace años recibe el consistorio por parte de ciudadanos y asociaciones que encuentran este tipo de actos denigrantes y ofensivos contra la imagen de la mujer.

Juan José Cabrera Guelmes, alcalde Santa Cruz de La Palma, explicaba así la supresión de la gala: "Se eliminó un acto que no es de los tradicionales de la Bajada. No es un acto que tenga historia como los otros. En los tiempos que corren ha habido una evolución social que llama a ser más respetuosos con la figura de la mujer. Es un acto que desde hace tiempo genera reacciones negativas de muchas personas que ven herida su sensibilidad y nosotros nos hacemos eco de esa sensibilidad suprimiéndolo. La idea es sustituirlo por otro acto. No obstante, aunque esta decisión se ha tomado de manera consensuada en el Consejo Rector, no quisimos entrar a proponer una alternativa hasta no elaborar un estudio".

A raíz de esta decisión son muchas las voces que se han pronunciado al respecto. Colián Bethencourt, director de la gala Miss y Míster de La Palma, cree que "a algunos les gusta más el deporte y otros prefieren los eventos de moda y belleza. Creo que tiene que haber espacios para todo el mundo y no me parece que sean actos sexistas. Sin embargo, para el Colectivo Violetas de La Palma esta clase de concursos cosifican el cuerpo de la mujer y las hacen competir por sus cualidades físicas y no por sus méritos intelectuales".