Una empresa tinerfeña de drones conquista a Disney, Netflix y HBO

Invertir todos los ahorros para crear una empresa en 2010 que ofrece aeronaves por radiocontrol a fotógrafos y cineastas, era una idea más que arriesgada. Hacerlo en una zona alejada del continente como Canarias, prácticamente una locura. Una bendita locura con el paso de los años ya que una década más tarde la empresa cuenta con ocho empleados, seis de ellos fijos, ha invertido más de medio millón de euros en equipamiento y cuenta con sedes en Canarias, Madrid, Barcelona y Estados Unidos, donde han constituido recientemente la empresa para poder operar en el país.

"Empecé en solitario como operador de cámara pero enseguida detecté que era muy complicado pilotar al mismo tiempo que controlaba la imagen", recuerda Javier Gil, cofundador de Air Media. Así que buscó ayuda en su vecino, piloto de helicópteros de radio control, aunque fue finalmente su hijo, Francisco Salazar, que había ganado el concurso nacional de piloto de helicópteros acrobático, quién se sumó a la aventura.

En aquella época la palabra dron sonaba a Ministerio de Defensa y apenas había un par de empresas en España. Eran auténticos pioneros. Salazar, junto a otro compañero de la empresa forman parte de la primera promoción de pilotos de drones de España que se graduó en 2014. Solo se formaron 10 personas, cinco años más tarde hay miles de pilotos certificados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Ser visionario y llegar antes aporta ciertas ventajas. "En aquella época éramos muy pocas empresas e incluso nos pasábamos trabajos unas a otras", destaca Gil que entiende el salto a la Península como un paso natural ya que "teníamos más trabajo que en las islas y al hacer los números veíamos que era más económico abrir sede que pagar hoteles, coches de alquiler y el transporte de la flota de drones. Así que alquilamos un piso que de hecho vamos a comprar ahora", indica. Esta visión empresarial que complementa al talento técnico es parte del secreto de su éxito. "Somos muy constantes y sabíamos que el dinero no íbamos a verlo en años, pero ha merecido la pena", matiza.

La autoexigencia es el complemento que les ha permitido mantenerse en el tiempo, trasladando su visión al director de cine. "No todos los directores tienen la visión del plano de dron y en ocasiones intento ofrecerles mi punto de vista de cámara en el aire", recuerda Gil al tiempo que destaca como en San Sebastián convenció al director para desplazar al equipo de 20 personas a una montaña que ascendieron a pie para "transformar un plano mediocre en un plano de Goya, el director se impresionó".

Su trabajo es su agencia de publicidad. También en Canarias dónde no ha dejado de trabajar. Ayer, en la segunda jornada de Candelaria Drone Festival no pudieron exhibir un dron de cine al "estar todos trabajando". En las islas han rodado planos de documentales únicos en espacios naturales como el Teide y Tejeda. "Se me saltaban las lágrimas al ver arder los bosques de Tamadaba en los que he rodado planos maravillosos", lamenta. No obstante, los trabajos que han abierto las puertas de Estados Unidos se disfrutan en el cine y series. Entre ellas, Han Solo (Disney), The Witcher de Netflix en la que tuvo que trabajar con dos equipos que grababan simultáneamente, o Rambo: Last Bood en Tenerife. "El director también es piloto y facilitó nuestro trabajo", recalca.

La aventura americana empezó en mayo de este año en un viaje de ocio en el que un orotavense afincado en Estados Unidos, Miguel Pérez, les animó a aprovechar el mercado norteamericano. Con el hándicap de la escasez de permisos de trabajo, optaron por contratar un buen piloto y cámara que supervisarán en los rodajes. La certificación de drones es mucho más rápida que en España y en tres meses ya tienen varios trabajos. Entre ellos, uno para HBO, del que aún no pueden desvelar el título, y un pase de moda. "Creo que en 2020 vamos a tener mucho trabajo en EE.UU.", recalcó

La legislación frena el desarrollo del negocio

"Como esto no cambie en unos años, me largo de aquí". Así de taxativo se muestra Javier Gil al describir la situación del vuelo profesional con drones en España. Al formar parte de la directiva de la Federación Española de Pilotos de Drones (Fedar) participa en reuniones en las que el sector busca adecuar la normativa española a las facilidades que ofrecen otros países como Portugal, o EE.UU. Sin embargo, existe una parálisis en la legislación y desarrollo de normas del vuelo con drones en España. En 2017 el Ministerio de Fomento lanza el plan estratégico del desarrollo del sector civil de los drones, pero "ni a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ni al gestor de la navegación aérea en España (Enaire) se les dota de herramientas y financiación para llevarla a cabo", indica Gil. La situación en ocasiones se vuelve grotesca cuando hasta desde la propia AESA ante la negativa de poder rodar con drones en determinadas localizaciones le indica que "si no tienes otro remedio, hazlo". Es decir, que la empresa se arriesgue a recibir sanciones que se miden en miles de euros. "Anteponemos la seguridad y legalidad. Por este motivo estamos perdiendo todas las semanas uno o dos trabajos". Gil reconoce que su facturación anual se reduce un 40% por este motivo. "Si en Oporto hemos podido volar de noche en la ciudad, aquí fue impensable decirle hace unos días a un conocido director de cine que va a rodar en Gran Vía (Madrid) que puede contar con planos grabados con dron". La empresa tinerfeña Air Media 360, con sedes en Madrid, Barcelona y ahora en Nueva Jersey, tiene el mismo problema que otras empresas en España, no pueden desarrollar aquí trabajos que están realizando en otros países. "No me dejan otra opción que centrar mi inversión en otros mercados", recalca.



