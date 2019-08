Veinticinco años en pateras

A partir de esa fecha se abrió la ruta migratoria hacia Europa

Domingo, 28 de agosto de 1994. 13.00 horas. Los vecinos de Las Salinas del Carmen, en el municipio majorero de Antigua, observan cómo una pequeña lancha de madera navega rumbo a tierra. Pensaron inicialmente que eran pescadores, aunque sabían de antemano por la silueta de la embarcación y por la forma de navegar, que no eran del pueblo. Primero porque la marea estaba vacía y en esas condiciones se hace difícil tocar tierra y, segundo, por la velocidad de la embarcación que era propulsada por un diminuto motor que no concordaba con la eslora de la misma. Además, aquella bandera de colores que destacaba en la barca era desconocida. Lo que no intuían era que se trataba de una patera con dos inmigrantes africanos. Desde ese mismo momento se abrió la ruta migratoria desde el continente africano hasta Europa a través de Fuerteventura.

Ayer se cumplieron 25 años de aquella histórica arribada o al menos la primera documentada, aunque no se descarta que con anterioridad hubieran llegado más. Dos jóvenes saharauis, enarbolando la bandera del Frente Polisario, procedentes del Barrio Cementerio, en El Aaiún, B. A. A. y B.B.M., de 22 y 24 años, respectivamente, formaban parte de aquella tripulación que decidieron escapar de la represión del Ejército marroquí. Habían salido desde el pueblo de Tarfaya y decidieron guiarse por los destellos del Faro de la Entallada para llegar a la tierra prometida.

Aquella hazaña de los jóvenes saharauis marcó el inicio de una oleada masiva de pateras a las costas majoreras. Atrás, en el objetivo de lograr su sueño europeo, han quedado en el camino decenas de muertos y cientos desaparecidos que se tragó el mar durante la travesía. En 1994 se contabilizaron la llegada de 10 inmigrantes por los 31.859 que arribaron en 2006. En años sucesivos, la llegada de embarcaciones con africanos fue en aumento.

Así mismo, el 25 de julio de 1999, en la Playa de La Señora, en las cercanías de Morro Jable, se hundió una patera y se ahogaron nueve de sus tripulantes. Esta año se cumplió el 20 aniversario del primer hundimiento con víctimas, constatado de una patera en el Archipiélago canario.

Por este motivo la Asociación Socio-Cultural Entre Mares y la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, organizaron una serie de actos con el doble objetivo de rendir homenaje a las personas fallecidas en las costas canarias y hacer memoria de 25 años con la inmigración como protagonista realizando una llamada a la reflexión. Entre los actos, destacó, una serie de conferencias con periodistas especializados en los flujos migratorios, proyecciones de películas, así como un homenaje floral a los fallecidos en el mar.