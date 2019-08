Disney +, una nueva plataforma de 'streaming'

Entrará en la guerra con Netflix, HBO o Apple TV+

Lguerra de las plataformas de streaming en internet va a tener en breve un nuevo competidor: el gigante Disney. La compañía, propietaria de Marvel, Pixar y la Fox, ha confirmado que entrará en la lucha contra Netflix o HBO a partir del próximo 12 de noviembre, día en que se estrenará en Estados Unidos, Canadá y Holanda, este último el primer y único país europeo al que llegue por ahora. Costará 7 euros al mes (12 dólares en EEUU) y por esa cantidad se tendrá acceso a todo el universo Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic o las 30 temporadas de los Simpsons. En España, está previsto que llegue a mitad del próximo año.

El presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, confirmó que ya ultiman la plataforma propia de streaming, a la que llevará la mayoría de contenidos de su imperio, así como nuevas producciones originales para desplazar a todos los postores actuales. Inicialmente, los rumores apuntaron que el nombre oficial del servicio sería Disney Play, pero Iger confirmó que finalmente se llamaría Disney+. Tras empezar en los tres países mencionados, luego irá desembarcando en otros donde hay un amplio mercado, incluidos los de América Latina, aún no hay una fecha de lanzamiento ni precio. Eso sí, Disney espera llegar al mundo entero en los dos años desde su inicio de operaciones. Se espera que Disney+ cuente con planes individuales, familiares y, por supuesto, una prueba gratuita temporal del servicio, siguiendo los pasos de Netflix o HBO.

La confirmación de Disney se produce después de que el pasado mes de marzo Apple anunciara que también se une a este sector con un servicio de contenidos originales de televisión en streaming, bautizado Apple TV+, con lo que entra en la pugna. La presentación del nuevo producto de la compañía contó con la presencia del director Steven Spielberg, quien anunció que producirá contenidos para Apple TV+, así como de otros famosos como Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell y Jason Momoa.

¿Habrá mercado para tantas plataformas? Es la duda que habrá que despejar cuando todas estén en funcionamiento. Por lo pronto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que estas nuevas plataformas de contenidos audiovisuales en streaming como Netflix, HBO, Amazon o Rakuten tienen ya más de seis millones de contratos solo en España. El consejero de la CNMC Bernando Lorenzo aclaró que este cifra debe tomarse con "cierta cautela", ya que no se trata de datos oficiales, sino de una estimación realizada por el organismo, pero lo cierto es que sí se puede asegurar que el número sigue incrementándose mes a mes. Lorenzo precisó que Netflix es la plataforma más popular en España, seguida de Amazon Prime Video. Asimismo, incidió en que esta cifra de contratos empieza a ser "respetable" y confió en que con la nueva directiva europea de servicios de comunicación audiovisual haya cifras "más precisas", dadas las nuevas obligaciones que impondrá a estas compañías, que no son muy transparentes a la hora de da datos sobre sus suscriptores.

El mercado, eso sí, empieza a saturarse. Son ocho las grandes plataformas que están operando en este momento: Netflix, desde 7,99 hasta 13,99 euros al mes; HBO España, 7,99 euros al mes; Amazon Prime Video, 3 euros al mes prorrateados en un pago anual; Rakuten Wuaki, 6,99 euros al mes; Sky, 6,99 euros al mes; beIN Connect, desde 9,99 euros al mes; DAZN, desde 4,99 euros al mes; y Filmin, 7,99 euros al mes. Esta última se ha puesto de moda en España pese a que lleva desde 2008. Y es la única creada en nuestro país. Se trata de una web de cine y series online que opera en España desde el año 2008 y en Portugal desde 2016, siendo la primera compañía en ofrecer un servicio de tarifa plana en nuestro país. Actualmente Filmin también está disponible en México a través de FilminLatino. Entre los accionistas de Filmin destacan empresas cinematográficas que han hecho de la innovación, el riesgo y la apuesta inquebrantable por la calidad su razón de ser: Metropolitan Film Export, Avalon Distribución, El Deseo, Golem, Tornasol, Vértigo Films, Versus Entertaiment, Wanda Visión y Cameo, LMC y Alta Films. A este grupo de empresas cinematográficas se les suma Vostok.

Todos están pendientes del nuevo punto de inflexión que puede marcar Disney +, con una oferta de salida de 7.500 episodios de televisión y 500 películas. Tendrán prioridad las producciones originales de Disney+ como The Mandalorian y High School Musical: the Musical: the Series. Hay que recordar que las seis películas más taquilleras de 2019, según informó El País, han salido de sus estudios: Vengadores: Endgame, El rey león, Capitana Marvel, Toy Story 4, Spiderman: lejos de casa y Aladdín. Tres de ellas han superado los 900 millones de recaudación.