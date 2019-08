Liberadas las ayudas a la investigación

En los próximos tres años el Estado desembolsará en Canarias 5 millones de euros

La Agencia Estatal de Investigación ha cumplido el calendario que se propuso a principios de verano y ayer desbloqueó, con 8 meses de retraso, la financiación de los equipos de investigación con mayor excelencia del país.

En Canarias, 40 grupos de investigación punteros podrán retomar sus proyectos gracias a la concesión definitiva de dos de las líneas de subvención del Plan Nacional de I+D+i, el más importante de España. Los grupos de las Islas han captado 2,5 millones de euros con cada una de estas prestigiosas convocatorias, las denominadas Retos de Investigación y Generación de Conocimiento.

Un montante que, por tanto, asciende a 5 millones de euros que el Estado invertirá directamente en el tejido científico en Canarias en los próximos tres años. De los grupos de investigación que han logrado alguna de estas ayudas, 18 pertenecen a la Universidad de La Laguna (ULL), diez al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ocho a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tres al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA), adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y uno al Instituto Español de Oceanografía (IEO).

En total, la Agencia Estatal de Investigación ha desbloqueado 360,7 millones de euros para financiar 2.991 proyectos de investigación en todo el país, lo que supone un 12% más que lo que obtuvieron los investigadores en la convocatoria anterior. En Canarias estos proyectos están orientados principalmente a la Astrofísica -por la cantidad de investigaciones sufradas al IAC-, seguida de las relacionadas con Biología, Psicología, Química y Ciencias del Mar. El Plan Nacional de I+D+i también dará cabida a proyectos de Informática, Matemáticas, Medicina, Geología, Economía, Arqueología y Arte.

"Han tardado porque se han realizado muchas reclamaciones", afirmó el vicerrector de investigación de la ULPGC, José Pablo Suárez, que como su homólogo en la ULL, Ernesto Pereda, remarcó que el anuncio de esta concesión "era lo esperable".

"El retraso se está convirtiendo en una pauta habitual de estas concesiones y nos hemos acostumbrado, lo que no quiere decir que sea lo normal", resaltó Suárez. En la ULL reclamó uno de los grupos de investigación y logró que se la aceptaran. En la ULPGC lo intentaron cinco, pero todos fueron desestimados.

"El problema ahora es que no ha salido la convocatoria de los proyectos de 2019", lamentó Pereda. Una situación que, como remarcó, postergará la situación de continuos retrasos del Ministerio de Ciencia y Universidades, ya que se estima que los proyectos puedan volver a demorarse entre 4 y 6 meses con respecto al inicio previsto (1 enero 2020). La Agencia Estatal de Investigación tiene previsto continuar con lo comprometido en su calendario y abrir las solicitudes para estas nuevas convocatorias en septiembre.

Continuos retrasos

No obstante, para ambos vicerrectores, la buena noticia queda empañada por la realidad de la investigación en España: "siempre hay un intervalo de seis meses en los que los investigadores no saben si tendrán financiación para continuar sus proyectos", lamentó Pereda. "Esta discontinuidad no permite a los grupos organizarse ni tomar la determinación de contratar personal o comprar material", insistió el vicerrector de la ULL. Unas decisiones que forman parte del "día a día" de estos científicos.

Además, estas subvenciones que llegarán en los próximos días, son para sufragar los gastos de unos proyectos fechados a 1 de enero de 2019. "Nos quedan tres meses del año, la mayoría de grupos de investigación tendrá que pedir una prórroga para poder estar los tres años investigando", explicó, por su parte, José Pablo Suárez.

En este sentido, el vicerrector de la ULPGC hizo hincapié en la cantidad de trámites burocráticos a la que está expuesta la ciencia en España. Un problema ampliamente reconocido, pero con difícil solución. "Al final la investigación roza otras áreas temáticas y debe pasar por los mismos controles que otras subvenciones públicas", afirmó Suárez. No obstante, concluyó que parte del problema se podría solucionar si "las universidades tuvieran un tratamiento singular". Tras lograr que un solo ministerio gestione universidades y ciencia, el siguiente paso, según Suárez, estaría en "conformar un organismo de gestión económica propia de las universidades".

25 millones más

Esta inestabilidad es también un problema que arrastran las convocatorias de investigación que se realizan desde Canarias. "Tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la investigación, pero no podemos planear porque no sabemos con antelación con qué subvenciones contamos", argumentó Ernesto Pereda. Por ello concluyó que, para reforzar el papel de la I+D en las Islas, se requiere una financiación mayor y, que además, sea sostenida en el tiempo.

El vicerrector recordó que España se encuentra un 8% por debajo de Europa en inversión en ciencia con respecto al PIB. Pero para Canarias, "no estamos pidiendo 100 millones de euros más, con 25 sería suficiente para llegar a la media española", afirmó Pereda. Una vez logrado eso, "el 50% del porcentaje destinado a I+D en Canarias tendría que destinarse a las universidades", argumentó.

Pereda mostró su satisfacción con la intención del Gobierno de Canarias de aumentar el presupuesto destinado a las universidades y a la investigación. "El Gobierno quiere hacer, es una de sus prioridades", afirmó. Sin embargo, recordó que todo depende de la financiación estatal porque "vamos a empezar 2020 con unos presupuestos prorrogados desde 2017".

Por su parte, José Pablo Suárez apuesta no solo por aumentar, sino por "redirigir" la financiación de la comunidad autónoma. "Se están derivando esas partidas a otras áreas que no son la investigación, como la innovación o la empresa", constató el vicerrector de la ULPGC. Asimismo, afirmó que para que la investigación en Canarias mejore a corto plazo, se debe al menos duplicar sus contratos predoctorales, ampliar el abanico de proyectos de la RIS3 y mejorar los programas posdoctorales Viera y Clavijo.

