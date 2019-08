José Luis Rodríguez Zapatero: "Acertamos creando la UME y dotándola de poderosos medios"

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha seguido "con preocupación" desde Lanzarote, donde pasa sus vacaciones, la evolución del gran incendio en Gran Canaria. En esta entrevista mediante cuestionario por escrito, defiende la utilidad de la UME para afrontar este tipo de catástrofes, unidad que creó en 2005. Por otro lado, pide explorar fórmulas alternativas para convertir a Pedro Sánchez en presidente de España.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) que usted creó en 2005 y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, consideró "un capricho" suyo, ha trasladado hasta Gran Canaria en la última semana a 389 militares y 79 medios pertenecientes a distintas bases del territorio español. Su intenso trabajo ha sido fundamental para apagar el voraz incendio. ¿Cómo ha seguido usted esta catástrofe desde sus vacaciones en Lanzarote?

Sí, he seguido con preocupación el incendio de Gran Canaria. Valoro el liderazgo del presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, que ha estado informando permanentemente. Frente a lo que pasaba hace años, cuando llegué al Gobierno, no he visto estos días críticas sobre la falta de medios. El gran esfuerzo sigue siendo la prevención. Como todos los españoles, me siento muy orgulloso de la UME. Acertamos creando esta unidad dentro del Ejército y dotándola con poderosos medios.

¿Debe tener Canarias una base permanente de hidroaviones para acortar los tiempos de respuestas ante los incendios?

Creo que debería estudiarse. Aquí hay dos bases de la UME y también seguramente habría que plantearse, por las características de las islas, la iniciativa a la que usted se refiere.

¿Es partidario de que el PSOE pacte con Unidas Podemos o cree conveniente una nueva convocatoria de elecciones?

Me parece claro que lo más conveniente para el país es no repetir elecciones. Es claro también que la mayoría parlamentaria posible pasa por algún tipo de acuerdo entre el PSOE y Podemos. Habría que explorar fórmulas alternativas a las que hoy se mantienen para propiciar ese acuerdo. Y conforme a mi experiencia, es fundamental que quien va a ser investido, que no puede ser persona distinta a Pedro Sánchez, esté convencido de que el gobierno que va a formar puede funcionar bien.

En Canarias, Unidas Podemos forma parte del cuatripartito en el Ejecutivo junto al PSOE, la Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias. ¿No cree que para las Islas sería bueno también un Gobierno de la nación de izquierdas?

A Canarias siempre le ha ido bien con un gobierno del Partido Socialista en La Moncloa. Felicito a los cuatro partidos por el acuerdo al que han llegado para el Gobierno de Canarias. Tengo una gran confianza en Ángel Víctor Torres para liderarlo.

¿Cómo valora el papel que ha desempeñado España en la crisis migratoria de este verano en el Mediterráneo? ¿Comparte la decisión de no aceptar nuevos repartos de migrantes tras recibir los del Open Arms?

El Gobierno de España es el único que ha mostrado una solidaridad efectiva en un tema de emergencia humanitaria. Y hay que comprender que son muy importantes los esfuerzos dirigidos por él para establecer un protocolo europeo de respuesta a la crisis migratoria en el Mediterráneo.

Prácticamente, usted se ha convertido en un vecino más de la Isla. ¿Cómo pasa sus vacaciones en Lanzarote?

En efecto, así me considero. Me encuentro muy bien en Lanzarote. Aquí descanso, leo, hago deporte, disfruto del paisaje, de la temperatura, de su gastronomía. En particular, valoro mucho la actitud tan cordial y hospitalaria de los lanzaroteños. Por si fuera poco, este año estoy especialmente contento porque Loli Corujo preside el Cabildo. Es estupenda.

La situación en Venezuela es cada vez más complicada y la población está sumida en la miseria entre apagones, inflación, carestía de alimentos... Según su opinión y su papel de mediador, ¿cuál sería la salida a esa situación y cómo se lograría un gobierno estable en el país?

He trabajado sin descanso para ayudar a Venezuela en su difícil situación. Siempre concibo las relaciones exteriores desde el diálogo y la cooperación. La situación de Venezuela, tan difícil, es fruto de la fractura social y política entre venezolanos. Solo construyendo un gran acuerdo entre ellos se podrá atisbar un horizonte de recuperación del país. Y, como conozco bien Venezuela, ese acuerdo solo se alcanzará por medios políticos y diplomáticos, no de otra manera, no por la vía de los hechos, no por la vía de las sanciones que impactan sobre todos los venezolanos. Los demócratas solo podemos defender vías democráticas para resolver los conflictos.