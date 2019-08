SOLIDARIDAD CANARIA FRENTE AL FUEGO

No puedo dejar pasar El Cotarro de hoy sin lamentar profundamente el triste y lamentable incendio que ha afectado a la isla hermana de Gran Canaria, y sin reconocer y valorar públicamente el trabajo realizado para su control y extinción por parte de tantos buenos profesionales, así como la solidaridad de tanta gente canaria de las ocho islas. La semana pasada valoré la coordinación de los políticos y reconocí el gesto del nuevo director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, y hoy, si me lo permiten, personalizo mi felicitación para todos a través de dos tinerfeños, Federico Grillo Delgado y Luis Santos Jara, que en Gran Canaria y desde la profesionalidad y la humildad, han sido ejemplares.

UN GRAN FEDERICO GRILLO

El joven, pero muy preparado y ya experimentado, Federico Trillo Delgado (busquen y lean su impresionante currículum en Internet) nació en La Guancha y es hijo del que fuera gran alcalde de aquel municipio, José Bernardo Grillo. El bueno de Federico se ha ganado a todo el mundo desde su puesto de director técnico de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria y, sin duda alguna, Federico ha sido, al frente de unas 600 personas, el personaje clave y más mediático de la catástrofe, pero siempre en positivo y transmitiendo permanentemente rigor, profesionalidad y, sobre todo honestidad y serenidad.

EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS FUEGOS

Tan bien lo ha hecho, que, hasta el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, así como su consejero de Justicia y Seguridad, Julio Pérez y el presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, han dejado que Federico tomara el protagonismo de las explicaciones, incluso por teniendo al lado a los ministros Margarita Robles (Defensa) y Luis Planas (Agricultura). Incluso, cuando vino el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (quizá un poco tarde, aunque más vale tarde que nunca) el propio Pedro reconoció a Federico Grillo y no dudó en felicitarle. Por ello, no es de extrañar que ya mucha gente esté pensando en premiarlo, otros intentando ficharlo para la política y la buena gente de a pie, proponiéndolo para presidente. Este periódico El Día y su hermano, La Provincia, han llamado muy acertadamente a Federico Grillo como "El hombre que susurraba al fuego" y ya he leído en las redes sociales lo de "¡Federico Grillo for President!". Y es que el bueno de Federico se lo merece.

LUIS SANTOS JARA Y LA POLICÍA CANARIA

El segundo tinerfeño que se merece un reconocimiento se llama Luis Santos Jara, es el comisario jefe de la Policía Autonómica de Canarias y, en su caso, deberíamos llamarle "El hombre que susurraba a la Seguridad". Al ser declarado de nivel 2, el incendio pasó a ser responsabilidad del Gobierno de Canarias y Luis Santos, al frente de su pequeño equipo de profesionales, ha coordinado a todos los restantes cuerpos de Seguridad, que han sido y son el necesario complemento perfecto de los cuerpos que luchan directamente contra el fuego. La labor de Luis Santos y su equipo ha sido relevante (también hay que felicitarles) y servirá para elevar el necesario prestigio, el respeto y, ya puestos, si se apuesta por ella, el número de efectivos de nuestra Policía Canaria.

ME QUEDO CON "LA MARTONA" EN TENERIFE

Cambiando de tercio, pero también en positivo, les digo que Argentina tendrá "La Martina", de Lando Simonetti, pero Tenerife tiene "La Martona", de Miguel Torrens. Y ya puestos a elegir, me quedo sin dudarlo con ésta última que, además, es la casa del amigo, Miguelo (como le conocen en todo mundo y es apreciado por todos) historia viva de la aviación en Canarias y, por extensión, yo diría que de toda España. Y es que, hasta su reciente jubilación como controlador aéreo, Miguelo Torrens ha sido referente en los controladores aéreos de España, que han tenido en él a su líder, su portavoz y, sobre todo, un gran amigo. Miguelo Torrens tiene en "La Martona", además de su casa, un auténtico "museo canario de la aviación". Está habilitada y decorada por el propio Miguelo con todo tipo de recuerdos aeronáuticos (avioneta y radares incluidos) y, mientras se come o se conversa, se pueden ver infinidad de fotografías, recuerdos y gadgets que todos los que han pasado por allí y le han ido cediendo.

UNA "SUELTA" DE COMANDANTES

Es requisito indispensable que, cuando un piloto obtiene la confianza de su compañía y se le otorga la responsabilidad de ser comandante, se ha de celebrar, inexcusablemente, una fiesta por todo lo alto para felicitarse por el éxito obtenido y la subida de escalón en la vida profesional. El pasado sábado se celebró en "La Martona", la "fiesta de suelta" de 7 magníficos comandantes de Air Europa, de la base de Tenerife Norte. De la mano de 3 padrinos: el propio Miguelo Torrens; el veterano Domingo Ojeda, (ex profesor de la "Escuela de Reactoristas" de la Base Aérea de Talavera la Real; ex piloto de aviones "apagafuegos" y gran comandante instructor de Air Europa (AE) hasta su jubilación; y el también tinerfeño, Guillermo Hernández, también veterano comandante de AE, querido y respetado por todos.

FIESTA DE PILOTOS, FAMILIARES Y AMIGOS

Fueron sus protagonistas los pilotos Pablo de Vera, en la flota de Boeing 787; Eduardo Cantalapiedra, Carmelo López (que no pudo ir, pero que se le recordó y brindó por él), Adrián Vega, Miguel Vilar y Samuel de Javier, en la flota de Boeing 737-800; y José Luis León de la flota de ATR-72 de Air Europa. Aunque estos "pájaros" ya tenían mucha veteranía volando como comandantes, habían tardado mucho en organizar el acontecimiento, que va ligado obligatoriamente a la "suelta" en el cargo de cualquiera que se precie el mismo. Por ello se preparó una comida y tremenda fiesta para todos los miembros de la base, sus familiares y amigos. Y es que, nunca es tarde si el vuelo es bueno...

