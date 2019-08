Emocionados, conmocionados y, sobre todo, agradecidos. Los pilotos de los cuatro hidroaviones 'apagafuagos' que continúan trabajando desde sus aeronaves para extinguir el voraz incendio de Gran Canaria , declarado hace una semana en Valleseco, no dejan de recibir mensajes de agradecimiento estos días de los ciudadanos en las redes sociales por su labor.



Pero la noche de este viernes, al terminar su jornada, habían presenciado algo muy especial: una multitudinaria cadena humana que a lo largo del paseo de Las Canteras les mostraba su agradecimiento de forma física, no en Internet ni en las redes.



"Gracias Gran Canaria. No voy a olvidar este vuelo en la vida", respondía en su cuenta de Twitter uno de los militares a esa masiva muestra de gratitud en plena playa capitalina. Un mensaje que volvió a ser viral, como en días pasados cada vez que los profesionales del amplio dispositivo desplegado para combatir el incendio han interactuado con el público en las redes.



En mensaje del piloto no deja de recibir apoyos mediante retuits y 'me gusta', además de generar una conversación con varios centenares de comentarios a través de los cuales los canarios dejan patente su gratitud por la profesionalidad y la entrega de estos efectivos en la extinción del fuego.



Gracias Gran Canaria. No voy a olvidar este vuelo en la vida