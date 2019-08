El bochorno da un ligero respiro desde hoy en las islas, pero vuelve el jueves

El bochorno dará un ligero respiro en Canarias pero será breve. La delegación en la provincia tinerfeña de la Agencia de Meteorología (Aemet) prevé un suave descenso de las temperaturas desde hoy pero el alivio solo durará 48 horas. En Tenerife, las temperaturas descenderán ligeramente hasta una máxima media de 29 grados, aunque es posible que los termómetros den picos de hasta 32 grados en medianías de la vertiente oeste después de que superasen los 39 grados en puntos del sur el pasado sábado. Sin embargo, estas predicciones apuntan a que el calor volverá a ser extremo a partir del jueves, con valores similares a los del pasado fin de semana.

Según Víctor Quintero, director del Centro Meteorológico Territorial en Canarias Occidental, "las temperaturas han comenzado a descender y continuarán haciéndolo mañana miércoles". "Obviamente, el calor propio del verano en el archipiélago seguirá presente. Algo más de lo normal para ser agosto, pero sin llegar a los avisos". Quintero precisa que esta tregua no durará mucho, pues en pocos días se prevé un nuevo incremento. "Si las previsiones se mantienen, el termómetro volverá a ascender a partir del jueves y seguirá haciéndolo hasta el domingo. El jueves no habrá aviso para Tenerife pero es probable que lo haya para Gran Canaria. A partir del viernes se vivirá un episodio parecido al del pasado fin de semana, con altas temperaturas en todo el archipiélago", explicó Quintero.

A lo largo del fin de semana el calor será más intenso en "las zonas de medianías en Tenerife, la vertiente sur en Gran Canaria y las zonas interiores de Lanzarote y Fuerteventura", tal y como detalló el director de la Aemet en la provincia.

Haciendo caso a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, el Gobierno de Canarias finalizó ayer al mediodía la alerta por temperaturas máximas en Lanzarote y Fuerteventura. Hoy se espera que lo haga para las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, aunque habrá que esperar a la confirmación oficial pues la alerta se mantenía ayer al cierre de esta edición. El bochorno ha estado propiciado por "el movimiento del anticiclón de las Azores", según Quintero. Hasta ahora tenía un recorrido marítimo e introducía aire fresco, motivo por el que el verano no ha sido muy caluroso. Sin embargo, en estos días su eje cambió y pasó por encima de África. Esto provocó un ascenso de las temperaturas e introdujo aire caliente e incluso calima. Este mismo patrón será el que se repita a partir del jueves.

En Tenerife, las máximas superaron los 36 grados y hasta ayer se mantuvo la alerta amarilla en la zona sur y medianías. En Gran Canaria, las máximas llegaron a estar por encima de los 42 grados. De hecho, la localidad de Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, llegó a un máximo de 42,2 grados.

Un alivio sin llegar a ser definitivo para el incendio en Gran Canaria

El incendio que se declaró el sábado en Valleseco (Gran Canaria) coincidió con el episodio de altas temperaturas que azotó el Archipiélago durante todo el fin de semana. La subida de los termómetros, junto al viento y la escasa humedad, son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de catástrofes. Víctor Quintero, director del Centro Meteorológico Territorial en Canarias Occidental, señala que la bajada de las temperaturas prevista para hoy siempre es "positiva", pero también asegura que en ningún caso será "el factor definitivo" que ayude a acabar con el fuego: "El descenso entre hoy y mañana será beneficioso pero no lo suficiente. Que el termómetro baje es algo que siempre será favorable. Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico, los incendios están determinados principalmente por la humedad. En este caso es muy baja, con lo cual la zona no se refresca. Además, el viento ayuda a que se propague y se espera que los valores se mantengan similares a los de estos días". "Solo habrá un pequeño respiro que ayudará mínimamente pero no lo suficiente como para ser determinante para la extinción", concluyó Quintero.

El valor máximo

La localidad de Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, ha sido la que ha registrado las temperaturas más altas de todo el Archipiélago en este periodo de temperaturas extremas. Ocurrió el sábado a las 12:10 con una máxima de 42,2. La Aldea de San Nicolás ya es un clásico a la hora de batir este tipo de récords. Le siguió Agüimes, también en Gran Canaria, con 41,1 grados el sábado.

Durante el fin de semana

Gran Canaria ha sido la isla que ha registrado mayores temperaturas. El viernes hubo máximas de 41,1 grados en Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana. El sábado, 42,2 en La Aldea de San Nicolás. Mientras que la máxima del domingo tuvo lugar en Agüimes con 40,5 grados. El municipio de El Pinar, en isla de El Hierro, marcó el valor más alto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con 37,9 grados.