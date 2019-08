Hawái permite que la construcción del TMT se demore un año más

Cinco años después, el emplazamiento que tendrá el telescopio es una incógnita, aunque Hawái es el lugar favorito

El Consorcio internacional del Telescopio de Treinta Metros (TMT , por sus siglas en inglés), también conocido como The Thirty Meter Telescope International Observatory (TIO), aún tiene un margen temporal para empezar a construir el telescopio. Así lo afirmaron fuentes del consorcio a este periódico, que aseguraron que el Permiso de uso del Distrito de Conservación para TMT en Hawái "se ha extendido hasta el 26 de septiembre de 2021". Un año y tres meses más de lo que se planteaba en un principio (26 junio 2020) para empezar a montar el primer edificio.

Aunque el consorcio es consciente de que la construcción del edificio "debe comenzar lo antes posible", lo cierto es que los plazos se han ido demorando cada vez más y más, a tenor de la convulsa situación en la isla del Pacífico. Por eso, aunque La Palma continúa siendo la alternativa principal del consorcio, parece que las continuas trabas que se han encontrado en Mauna Kea no alejan a sus miembros de Hawái, que continúan insistiendo en que este emplazamiento "es el sitio preferido para el TMT".

Ya sería la tercera vez que se retrasa la construcción de esta instalación científica de gran envergadura. Cuando en 2009 el consorcio internacional anunció que ya había elegido dónde se situaría el aparato, preveían empezar los trabajos en octubre de 2014 para culminar la construcción en 2018. Estados Unidos, Canadá, China, India y Japón se pusieron desde entonces manos a la obra para construir cada uno por su parte una de las piezas que formarían el TMT.

El 7 de octubre de 2014, como estaba previsto, los operarios ascendieron a Mauna Kea para encontrarse a los nativos bloqueando el paso. Esta estampa se volvió a repetir en las otras dos ocasiones en las que trataron de acceder a la montaña sagrada. Este año, cuando ya se creía todo el conflicto resuelto, ha vuelto a resurgir. "Respetamos a quienes expresan oposición y entendemos el dolor que sienten, sin embargo, el debate no se va a cerrar, se construya o no el TMT", afirmó el organismo internacional a este periódico.

"Tenemos la esperanza de poder encontrar un camino a seguir de manera segura y pacífica, y con respeto mutuo", insistió. El consorcio alega que la oposición no es la mayor parte de la población local. De hecho, una encuesta realizada a principios de este mes por Civil Beat determina que el 64% de los nativos hawaianos están a favor de la instalación del telescopio. Lo que no han logrado es convencer al 31% de la población hawaiana, que sigue oponiéndose frontalmente al proyecto, una cifra que también se registró en el año 2016.

Es más, este porcentaje consiguió reducirse antes de incrementarse de nuevo. Prueba de ello es que en marzo del 2018 la oposición había bajado hasta el 23%, según datos de una encuesta de Honolulu Star-Advertiser.

Apuesta educativa

Y no es que el consorcio no haya intentado ganarse a la opinión pública. Desde entonces y hasta el día de hoy afirman estar "comprometidos con el nuevo paradigma de desarrollo en Mauna Kea basado en la integración de la cultura, la ciencia, la sostenibilidad y la educación". Además afirman tomarse "muy en serio" la protección de Mauna Kea y recuerdan que "desde el principio se planificó el TMT en base a la protección y preservación de la cultura y el paisaje" de la montaña sagrada.

Entre los programas educativos enfocados al desarrollo de las carreras científico-técnicas a los da apoyo el TMT International Observatory (TIO), está el Akamai Workforce Initiative, que proporciona becas en prácticas durante el verano para estudiantes universitarios en los observatorios de la isla, o The Hawaii Island New Knowledge (THINK), un fondo que surge de la iniciativa del propio consorcio para mejorar la preparación de los alumnos de la isla.

La Isla Bonita y 'alternativa'

"La Palma seguirá siendo la alternativa únicamente si la instalación en Hawái finalmente no es posible", continúan asegurando desde el consorcio. El próximo 30 de octubre los miembros se volverán a reunir en una "importante reunión", como la clasificó el pasado viernes el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo. El encuentro ha causado expectación entre las instituciones canarias ya que se puede convertir en el momento decisivo para seleccionar una u otra ubicación.

De hecho, el proceso para que el TMT se construya en la Isla Bonita, que empezó en 2016, continúa hoy en marcha. El pasado 25 de julio, tras varios días de protestas continuadas de los nativos en Hawái, el consorcio solicitó comenzó a solicitar los permisos para construir en La Palma, por si fuera necesario ejecutar finalmente ese plan B. "En cada ubicación, alcanzaremos los acuerdos pertinentes con las administraciones locales dentro del marco legal y esperaremos la concesión de la tierra y la emisión del permiso de construcción", insisten. Para estos trámites, no obstante, no existe un calendario concreto.

El proyecto está declarado como "de interés estratégico" tanto para el estado español como para Canarias. Un beneplácito de las distintas corporaciones que permite que el proyecto tenga mayores facilidades legales. Esto ha sido fundamental para los miembros del TIO que se muestran "muy agradecidos por todo el apoyo mostrado al proyecto desde España, las Islas Canarias y La Palma".

En La Palma, de momento, no han puesto en marcha ningún tipo de acción destinada a la mejora educativa de los residentes en la zona. El consorcio se muestra además cauteloso a la hora de desvelar los posibles planes que pudieran tener con la isla. "Nuestro propósito siempre ha sido escuchar y respetar todas las opiniones y mantener un diálogo profundo con la sociedad", explican. Y, queriendo formar parte de la comunidad donde opere y ser "un buen vecino", asegura que también se centrará en brindar oportunidades educativas, sociales y económicas. El Gobierno de Canarias prevé que, en caso de quedarse en La Palma, el TMT desembolsará más de 3.000 millones de euros en los próximos 70 años para la isla, Canarias y el estado español. En cuanto a los puestos de trabajo, se estima que la instalación del telescopio supondrá la creación de 150 empleos directos de alta cualificación.